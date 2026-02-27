Política

TSE concluye conteo de votos de Cartago; resultado confirma a los 6 futuros diputados

Tres partidos ganaron curules en esta provincia, donde se recibieron 319.478 sufragios válidos para legisladores

Por Natasha Cambronero
Yara Jiménez, Salvador Padilla, y Joselyn Sáenz
Yara Jiménez, de Pueblo Soberano; Salvador Padilla, de Liberación Nacional; y Joselyn Sáenz, del Frente Amplio, son tres de los seis diputados brumosos que tendrá la Asamblea Legislativa a partir del 1.° de mayo. (Archivo/La Nación/La Nación)







