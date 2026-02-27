TSE concluye conteo de votos de Cartago; resultado confirma a los 6 futuros diputados

Yara Jiménez, de Pueblo Soberano; Salvador Padilla, de Liberación Nacional; y Joselyn Sáenz, del Frente Amplio, son tres de los seis diputados brumosos que tendrá la Asamblea Legislativa a partir del 1.° de mayo.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) concluyó el conteo definitivo de los votos para diputados de Cartago; el resultado confirmó el nombre de las seis personas que ocuparán una curul en la próxima Asamblea Legislativa, de acuerdo con cálculos de La Nación con base en las actas del escrutinio.

En esta provincia, el partido Pueblo Soberano (PPSO), que será la bancada oficialista a partir del 1.° de mayo, se quedó con la mitad de los escaños. Solo necesitó el 34,85% votos para obtener ese resultado.

Otras dos agrupaciones obtuvieron diputaciones, mientras que las 18 restantes no superaron el umbral del subcociente y quedaron fuera de la repartición.

Al final, así se distribuyeron las curules:

—Pueblo Soberano (PPSO): 3

—Liberación Nacional (PLN): 2

—Frente Amplio (FA): 1

Desde el día de las elecciones, el resultado en esta provincia estaba claro. La diferencia entre los que superaron o no el subcociente era abismal.

La Coalición Agenda Ciudadana (CAC) fue la que quedó más cerca, pero aún así le faltaron 8.430 votos para obtener una curul. A la Unidad Social Cristiana (PUSC) le faltaron 14.008 sufragios y a Actuemos Ya, 14.175.

Bajo este panorama, estos son los nombres de los futuros diputados brumosos:

Pueblo Soberano

—Cindy Blanco González

—Robert Barrantes Camacho

—Yara Jiménez Fallas

Liberación Nacional

—Janice Patricia Sandí Morales

—Salvador Padilla Villanueva

Frente Amplio

—Joselyn Sáenz Núñez

Porcentaje de votos

En Cartago, se contabilizaron 319.478 votos válidos para el Congreso. A diferencia de Alajuela, donde el PPSO obtuvo más de 50% de los sufragios, en esta jurisdicción el partido oficialista obtuvo el 34,85%.

Por su lado, el PLN obtuvo el 28,14% y el Frente Amplio, el 13,62%. La CAC recibió el 5,69% y el PUSC, el 3,95%. Las otras 16 agrupaciones se distribuyeron el 13,75% restante.

En esta oportunidad, Cartago eligió una diputación menos que hace cuatro años debido al resultado del último censo.

Ahora, solo falta que el TSE concluya el escrutinio definitivo en Heredia, Limón, Guanacaste y Puntarenas, lo cual sucederá entre esta y la semana entrante.

En las últimas dos provincias citadas anteriormente, es donde el PPSO y el PLN aseguran que pueden ganar más curules. Sin embargo, aunque matemáticamente es posible, las probabilidades son remotas. Las diferencias eran de más de 2.000 votos cuando se había escrutado el 95% de las mesas receptoras de votos.

¿Cómo se eligen los diputados?

El sistema de elección de diputados es distinto al de la papeleta presidencial. Se calcula un cociente por provincia.

Ese número se obtiene dividiendo el total de votos válidos entre la cantidad de curules asignadas a la provincia, en este caso 12.

Los partidos obtienen una curul cada vez que alcanzan un cociente. Si luego de asignar los escaños de esta forma aún quedan puestos disponibles, estos se distribuyen entre los partidos que superaron el cociente y aún tienen residuos, junto a los que superaron el subcociente, que es la mitad del cociente.

Las agrupaciones que no alcancen ese piso no pueden participar en la distribución.

La semana pasada, el TSE también finalizó el conteo de las 2.186 juntas receptoras de votos colocadas en San José. Esta semana terminó las 1.399 de Alajuela y las 795 de Cartago.

En los próximos días, se confirmarán los resultados de las otras cuatro provincias y los nombres de los otros 21 congresistas.