Política

Traspaso de poderes: China envía delegado especial a investidura de Laura Fernández

El enviado de Xi Jinping, Chen Xiaodong, asistirá al traspaso de Laura Fernández. Conozca los cierres viales en La Sabana y los detalles de la ceremonia.

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Por Yucsiany Salazar
Laura Fernández presentó su gabinete
El traspaso de poderes será este viernes 8 de mayo en el Estadio Nacional. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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