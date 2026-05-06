Traspaso de poderes: China envía delegado especial a investidura de Laura Fernández

El traspaso de poderes será este viernes 8 de mayo en el Estadio Nacional.

El presidente de China, Xi Jinping, designó a Chen Xiaodong, presidente de la Agencia China de Cooperación Internacional para el Desarrollo, como su enviado especial para asistir al traspaso de poderes de Laura Fernández el próximo viernes 8 de mayo.

Así lo confirmó la Embajada de China en Costa Rica a través de sus redes sociales, tras la invitación extendida por el Gobierno costarricense.

La ceremonia oficial de traspaso en el Estadio Nacional iniciará el viernes a las 11:00 a. m., aunque las puertas abrirán a las 8:00 a. m. para el ingreso del público.

Además, desde las 6:00 a. m. y hasta las 4:00 p. m., conductores y usuarios del transporte público enfrentarán desvíos y circulación limitada, con especial afectación en Sabana Norte y Sabana Oeste, según informó previamente el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Al acto también confirmó su asistencia el exmandatario Miguel Ángel Rodríguez, mientras que los demás expresidentes costarricenses declinaron participar por distintos motivos.