Tras maratónica sesión, comisión investigadora pospone declaración de Fabricio Alvarado por presunto abuso sexual

El diputado Fabricio Alvarado, de Nueva Repúbica, deberá esperar al martes por la noche para presentar su defensa de la denuncia por abuso sexual presentada en su contra.

Luego de una maratónica sesión de la comisión que investiga la denuncia por presunto abuso sexual presentada por la exlegisladora Marulin Azofeifa contra el diputado Fabricio Alvarado, el órgano acordó posponer dos audiencias pendientes, hasta el próximo martes.

Se trata precisamente del testimonio del congresista evangélico, cuya declaración estaba prevista para este viernes, como última audiencia. No obstante, tras 10 horas de labores, el órgano investigador acordó suspender y continuar la otra semana.

También está pendiente de recibir el testimonio de César Zúñiga, exasesor del Partido Nueva República (PNR) y tesorero de la agrupación, a quien Marulin Azofeifa solicitó autorizarle hacer teletrabajo, a finales de octubre del año pasado, por el constante acoso que estaría recibiendo de parte de Alvarado.

La primera persona en comparecer este viernes fue la exdiputada y asesora legislativa Marulin Azofeifa, quien presentó una denuncia administrativa contra Alvarado por abuso sexual, en aplicación del Reglamento contra el hostigamiento sexual en la Asamblea Legislativa, para diputadas y diputados.

El testimonio de la excongresista se prolongó por casi cuatro horas, en medio de constantes interrupciones por parte, principalmente, de la defensa de Fabricio Alvarado, que planteó múltiples cuestionamientos.

Uno de esos cuestionamientos se centró en la participación de la diputada independiente Johana Obando dentro de la comisión investigadora.

La abogada de Fabricio Alvarado, Gloriana Valladares Navas, alegó que la congresista había presentado una posición feminista que supuestamente afectaría a su defendido.

Cuando la comisión eligió su presidencia, que recayó en el diputado Alejandro Pacheco, la independiente había cuestionado que se nombrara a un hombre, cuando había tres diputadas en el órgano.

La pretensión de la abogada fue rechazada de plano por la comisión.

Además de Azofeifa, también declaró el asesor legislativo Guido Campos, que antes fue de Nueva República y recientemente trabajaba como asesor de Pilar Cisneros.

Igualmente declaró la psicóloga de la Asamblea, Alejandra Cruz y, por último, la madre de la exdiputada, Bernarda Trejos.

Luego de 10 horas, no se había recibido la declaración de César Zúñiga ni la argumentación de defensa de Fabricio Alvarado.

Fabricio Alvarado, aislado tras una mampara

Para evitar que hubiera algún tipo de contacto visual entre Marulin Azofeifa, como denunciante, y Fabricio Alvarado, como denunciado por abuso sexual, los abogados de la excongresista pidieron a la comisión implementar alguna barrera que la protegiera.

Por esa razón, el diputado se mantuvo durante todo el día detrás de una mampara de tres paredes, para poder escuchar todos los testimonios que se presentaron en la comisión especial investigadora, pero sin tener contacto visual ni cualquier otra interacción con Azofeifa.

“La idea es que ella pudiera dar su declaración de manera más tranquila. La comisión nos ayudó con esa condición, porque además Marulin decidió estar durante toda la audiencia probatoria, salvo cuando ella considere que necesite retirarse porque no se encuentre bien, pero hasta el momeno no ha sido necesario”, dijo Carolina Hidalgo, una de las abogadas de la exdiputada.

La representante legal enfatizó que también se trata de evitar cualquier tipo de intimidación cuando daba la declaración y que se resguarde su salud mental durante el proceso.

Tal como lo establece el Reglamento contra el hostigamiento sexual en la Asamblea Legislativa para diputadas y diputados, la sesión de la comisión investigadora se realizó de forma totalmente privada, sin acceso más que a los diputados y asesores designados, bajo obligación de total confidencialidad.

De hecho, para garantizar la medida, los oficiales de Seguridad de la Asamblea colocaron barreras en las ventanas, para evitar que se tomaran videos o fotografías de la sesión, y mantuvieron control de las personas que ingresaron a los alrededores del sitio de la audiencia.

El plazo de dos meses establecido por reglamento para que ese órgano investigador rinda su informe se vence este viernes 17 de abril.

Después de eso, solo quedarían seis días para que el plenario pueda ver el asunto y tomar una decisión.