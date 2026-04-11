Política

Tras maratónica sesión, comisión investigadora pospone declaración de Fabricio Alvarado por presunto abuso sexual

Testimonio de Marulin Azofeifa se prolongó por cerca de cuatro horas; declararon tres testigos

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Por Aarón Sequeira
Plenario Legislativo
El diputado Fabricio Alvarado, de Nueva Repúbica, deberá esperar al martes por la noche para presentar su defensa de la denuncia por abuso sexual presentada en su contra. (Rafael Pacheco/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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