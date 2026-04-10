Política

Barrera impide contacto visual entre Fabricio Alvarado y Marulin Azofeifa en comisión sobre presunto abuso sexual

Abogados de la exdiputada pidieron a la comisión asegurar que no se diera ninguna interacción entre la denunciante y el diputado

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Por Aarón Sequeira
Plenario Legislativo
Una barrera colocada a petición de los abogados de Marulin Azofeifa impide que haya contacto visual y cualquier interacción entre Fabricio Alvarado y su denunciante, en la sesión de este viernes de la comisión investigadora. (Rafael Pacheco /La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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