Barrera impide contacto visual entre Fabricio Alvarado y Marulin Azofeifa en comisión sobre presunto abuso sexual

Una barrera colocada a petición de los abogados de Marulin Azofeifa impide que haya contacto visual y cualquier interacción entre Fabricio Alvarado y su denunciante, en la sesión de este viernes de la comisión investigadora.

Una barrera visual impide que haya contacto visual entre el diputado evangélico Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República (PNR), y la asesora legislativa que lo denunció por presunto abuso sexual, la exdiputada Marulin Azofeifa Trejos.

Se trata de una mampara de dos metros, colocada expresamente a solicitud de los abogados de Azofeifa, Carolina Hidalgo y David Delgado.

La idea de ese objeto es impedir que exista cualquier tipo de interacción entre ellos, durante la sesión de este viernes, en que la comisión especial investigadora está recibiendo la prueba testimonial en el proceso de investigación contra Alvarado.

Durante las seis horas de sesión que ya lleva dicha comisión, el diputado denunciado ha debido estar dentro de esa mampara, para impedir que exista cualquier tipo de revictimización de Azofeifa, como denunciante del presunto abuso sexual de parte del diputado.

“La idea es que ella pudiera dar su declaración de manera más tranquila. La comisión nos ayudó con esa condición, porque además Marulin decidió estar durante toda la audiencia probatoria, salvo cuando ella considere que necesite retirarse porque no se encuentre bien, pero hasta al momeno no ha sido necesario”, dijo Carolina Hidalgo.

La abogada de Azofeifa enfatizó que también se trata de evitar cualquier tipo de intimidación cuando daba la declaración y que se resguarde su salud mental durante el proceso.