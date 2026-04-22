Política

‘Torpe fue la actuación de él’. Así reacciona Pilar Cisneros a las críticas de Arias sobre su liderazgo ‘torpe’

Jefa del oficialismo negó haber sido confrontativa. Afirmó que su actuación se basó en “defenderse” de los ataques de la oposición

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Por Lucía Astorga y Roger Bolaños Vargas
Sesión diputados Nicoya
Pilar Cisneros, jefa de la fracción oficialista, criticó el manejo que realizó el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, de las discusiones en el plenario. (Asamblea Legislativa/Asamblea Legislativa)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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