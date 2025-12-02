Política

‘Tiktoker’ afín a Rodrigo Chaves persigue a periodista de ‘Telenoticias’ en acto de gobierno: ‘Yo sabía que eso iba a generar contenido’

Donaldo Duarte asedió al periodista Dagoberto Alfaro mientras este hacía su trabajo, en la Plaza de la Democracia, y empezó a increparlo aduciendo que era por ‘libertad de expresión’

Por Aarón Sequeira
tiktoker chavista increpa periodista
El 'tiktoker' Donaldo Duarte persiguió a un equipo de Telenoticias, increpándolo y fustigándolo sobre qué iban a reportar sobre la actividad de celebración del Día de la Abolición del Ejército. (Captura Facebook y Tiktok Donnie Duarte El Extraterrestre/La Nación)







TiktokerTiktoker chavistaRodrigo ChavesTeleticaPeriodista de Teletica
Aarón Sequeira

