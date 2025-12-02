‘Tiktoker’ afín a Rodrigo Chaves persigue a periodista de ‘Telenoticias’ en acto de gobierno: ‘Yo sabía que eso iba a generar contenido’

El 'tiktoker' Donaldo Duarte persiguió a un equipo de Telenoticias, increpándolo y fustigándolo sobre qué iban a reportar sobre la actividad de celebración del Día de la Abolición del Ejército.

El tiktoker Donaldo Duarte, afín al presidente de la República, Rodrigo Chaves, y a la candidata presidencial oficialista, Laura Fernández, persiguió durante casi ocho minutos al periodista de Televisora de Costa Rica (Teletica) Dagoberto Alfaro, a un camarógrafo y al operario de móvil, Eric Madrigal, mientras hacían su trabajo cubriendo la conmemoración del Día de la Abolición del Ejército en la Plaza de la Democracia, este lunes, en San José.

En un video publicado en sus redes sociales, Duarte se escucha increpando al trabajador de la televisora y a otro compañero de Alfaro que le acompañaba mientras hacían tomas y pases para Telenoticias.

El tiktoker, cuyos videos y publicaciones son generalmente en apoyo al mandatario, estaba haciendo una transmisión en vivo y empezó a fustigar al periodista, reclamándole por supuestamente nunca estar en actividades de Rodrigo Chaves, y dijo que eran “como el cometa Halley”, por aparecer luego de mucho tiempo.

En la grabación, también se escucha cuando Duarte les cuestiona qué van a publicar sobre la actividad y le dice que “ojalá informe que hubo mucho apoyo para el presidente”.

“Vamos a ir a ver qué va a hacer Teletica. ¿Cuál es la intención? Como nunca están aquí. Andan perdidos hoy", se le oye decir a Duarte en su grabación, mientras perseguía al periodista Alfaro, por varias partes de la Plaza de la Democracia.

Cuando el operador Eric Madrigal, quien acompañaba al periodista, empezó a grabar al tiktoker de vuelta y Duarte se le aproximó, entonces empezó a decirle al funcionario de Telenoticias: “No invada mi espacio personal, porque yo no estoy invadiendo su espacio personal”, a pesar de que era él quien los estaba persiguiendo.

El operario le preguntó al tiktoker por qué ofendía y, entonces, Duarte alegó que no era ofensa, sino que estaba haciendo uso de su “libertad de expresión”.

“Porque me da la gana, tengo libertad de expresión. Si le molesta, cada 86 años (sic) los ve uno pasar”, dijo el tiktoker afín al presidente.

La Nación le consultó al periodista Alfaro, pero él prefirió no referirse al asunto, pues enfatizó que solo estaba haciendo su trabajo normalmente y prefiere “no hacer el asunto más grande”.

Eric Madrigal detalló que ellos estaban realizando un pase en el costado norte de la Plaza de la Democracia, y cuando terminaron, fue que Duarte empezó la persecución, principalmente hacia Dagoberto Alfaro. Durante todo el trayecto en que ellos bajaron hacia el costado este, los estuvo increpando y a decirles que nunca se les veía.

Consultado sobre la razón para increpar al periodista, Duarte respondió vía WhatsApp que él contra Dagoberto Alfaro no tiene nada. “Es un gran profesional, lo admiro mucho. El medio es el que no me agrada, para nada. Me pareció curioso”, dijo el tiktoker.

Él adujo que si algo muy poco probable pasa, se vuelve noticia, en referencia a la presencia de un equipo del noticiero televisivo en el lugar.

“Que esté Teletica ahí, precisamente un día en que puede haber abucheos (contra Rodrigo Chaves, como los hubo), me resultó interesante. Obviamente, quise ver cuál era la línea que iban a tomar ellos”, añadió Duarte.

El tiktoker alegó que la presencia de ese equipo televisivo le pareció noticia y qué andaban buscando, también lo consideró eventualmente noticioso.

Duarte añadió que ese es su estilo. “Yo soy así”, agregó que no fue irrespetuoso en ningún momento; más bien, adujo que el operario de la móvil fue quien lo irrespetó.

“Me puso el teléfono en la cara y me dijo que por qué le estaba ofendiendo, cuando en ningún momento les ofendí”, arguyó Duarte. Añadió que eso es lo que buscan personas que, como él, están detrás de que la gente siga su contenido. “Yo sabía que eso iba a generar contenido y por supuesto que lo hice”, añadió.