Política

Teletica pide criterios técnicos para nuevo canon de frecuencias: ‘No se trata de solicitar un trato preferencial’

Televisora asegura que acepta actualizar canon, pero pide justificar técnicamente los porcentajes y evaluar impacto sobre señal abierta

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Por Silvia Ureña Corrales

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Teletica cuestionó la fórmula del nuevo canon de frecuencias y pidió criterios técnicos para determinar si el cobro sobre ingresos brutos es sostenible. (Archivo /Archivo)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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