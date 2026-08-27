Teletica pide criterios técnicos para nuevo canon de frecuencias: ‘No se trata de solicitar un trato preferencial’

Teletica cuestionó la fórmula del nuevo canon de frecuencias y pidió criterios técnicos para determinar si el cobro sobre ingresos brutos es sostenible.

Televisora de Costa Rica (Teletica) respondió a las declaraciones de la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes, y defendió sus cuestionamientos al proyecto que avanza en la Asamblea Legislativa.

La televisora reiteró este 26 de agosto que no se opone a actualizar el canon por el uso del espectro radioeléctrico. Su objeción se concentra en la fórmula propuesta y, en particular, en el cobro de hasta un 7,73% sobre los ingresos brutos vinculados con la explotación de las frecuencias de televisión.

La respuesta surgió luego de que Bogantes cuestionara públicamente la posición de Canal 7. La ministra sostuvo que el esquema es progresivo y que el porcentaje máximo alcanzaría a menos del 20% de las empresas de televisión, según cálculos del Micitt.

Teletica señaló que el punto central de su planteamiento es determinar qué fundamento técnico, regulatorio y económico respalda los porcentajes establecidos en el proyecto de ley N.° 24.461. Según la empresa, que una tarifa sea escalonada no implica necesariamente que resulte proporcional o sostenible para quienes deben pagarla.

Paula Bogantes responde a Teletica por nuevo canon: menos del 20% de televisoras pagaría el máximo de 7,73%

Teletica cuestiona cálculo sobre ingresos brutos

Uno de los principales argumentos de la televisora se relaciona con la diferencia entre ingresos brutos y utilidades. La empresa sostuvo que la facturación de un concesionario no representa el dinero disponible después de cubrir los costos necesarios para mantener sus operaciones.

Para explicar su posición, Teletica planteó el caso hipotético de una empresa que recibe ¢100 y destina ¢95 a costos de producción, operación y distribución. En ese escenario, dispone de un margen de ¢5 antes de otros costos. Sin embargo, un canon del 7,73% sobre los ingresos representaría un pago de ¢7,73.

Por esa razón, la televisora considera que el cálculo debería tomar en cuenta otros elementos. Entre ellos mencionó el valor económico de la frecuencia, la cobertura, las condiciones de uso, la estructura de costos y la sostenibilidad del servicio.

El proyecto establece un esquema escalonado para las televisoras. Los ingresos de hasta 130 salarios base quedarían exonerados. Sobre los montos posteriores se aplicarían tasas del 4,39%, 6,17% y 7,73%, según el nivel de ingresos brutos relacionados con el aprovechamiento del espectro.

Bogantes defendió ese diseño y afirmó que el porcentaje más alto solo se aplicaría después de superar los distintos tramos. La ministra también sostuvo que el cobro recaería exclusivamente sobre los ingresos asociados al aprovechamiento del espectro, y no sobre otras actividades comerciales de las empresas.

Paula Bogantes cuestionó las críticas de Teletica y aseguró que menos del 20% de las televisoras llegaría al tramo máximo del nuevo canon. (Casa Presidencial /Casa Presidencial)

Gobierno cuestionó posición de Canal 7

La jerarca del Micitt criticó la advertencia realizada un día antes por Rodolfo González, director de Telenoticias, sobre los posibles efectos de la reforma para la televisión abierta. Bogantes también cuestionó que Teletica planteara sus objeciones en esta etapa del trámite legislativo, pues el expediente ingresó a la corriente legislativa hace más de dos años, durante la administración de Rodrigo Chaves.

La ministra argumentó, además, que los montos actuales por el uso de las frecuencias quedaron desactualizados. Según expuso durante sus declaraciones, algunas televisoras pagan actualmente alrededor de ¢10.000 mensuales por este concepto.

Teletica respondió que su posición no pretende mantener las tarifas vigentes. Román Fallas, abogado de la televisora, indicó que la compañía acepta que el Estado cobre por utilizar un recurso público y respalda una actualización del canon.

“No se trata de solicitar un trato preferencial para Teletica. Se trata de exigir que una política pública de esta magnitud esté respaldada por criterios técnicos, objetivos, razonables y proporcionales”, señaló el comunicado de la televisora.

Otro punto de la respuesta se concentra en el eventual efecto sobre la sostenibilidad de la televisión abierta. Teletica señaló que este servicio permite acceder gratuitamente a noticias, entretenimiento y otros contenidos sin necesidad de contratar televisión por suscripción o Internet.

Según la empresa, la brecha digital y económica mantiene a una parte de la población dependiente de estas señales. Por ello, sostuvo que un canon que afecte la viabilidad económica del modelo podría tener consecuencias para los usuarios que utilizan la televisión gratuita.

Repretel y Canal 1 también fijaron posición

Otros canales de televisión se pronunciaron sobre la reforma. Grupo Repretel consideró necesaria la actualización del canon por el uso del espectro radioeléctrico y manifestó que respetará la decisión que adopten las autoridades.

La empresa indicó que presentó observaciones durante la discusión de la iniciativa. También valoró de forma positiva el plazo transitorio previsto para aplicar los cambios, pues permitiría a la industria ajustar sus operaciones antes de la entrada en vigencia del nuevo esquema.

Por su parte, Jorge Abarca, gerente general de Canal 1, consideró necesario que el proyecto avance en la Asamblea Legislativa, aunque señaló que las tarifas deben revisarse para procurar condiciones equitativas frente a otras industrias.