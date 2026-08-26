Paula Bogantes responde a Teletica por nuevo canon: menos del 20% de televisoras pagaría el máximo de 7,73%

Paula Bogantes cuestionó las críticas de Teletica y aseguró que menos del 20% de las televisoras llegaría al tramo máximo del nuevo canon.

La ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), Paula Bogantes, respondió este miércoles, durante la conferencia de prensa en Casa Presidencial, a las declaraciones de Rodolfo González, director de Telenoticias.

González mencionó que un proyecto de ley del gobierno, para imponer nuevos cánones sobre los ingresos brutos, pone en riesgo la subsistencia de la televisión abierta en Costa Rica.

La jerarca sostuvo que el canon será escalonado y que menos del 20% de las empresas de televisión llegaría al tramo máximo de 7,73%, según cálculos del Micitt. La ministra sostuvo que el cobro se aplicaría únicamente sobre los ingresos generados por la explotación de las frecuencias y no sobre otras actividades comerciales de las compañías.

El proyecto establece como base de cálculo los ingresos brutos relacionados con el uso del espectro y no las utilidades obtenidas después de pagar salarios, producción, infraestructura, impuestos y otros costos de operación.

La ministra confirmó que también habrá subasta o concurso público para las frecuencias, conforme a lo señalado por la Sala Constitucional. Explicó que el Micitt trabaja en la política pública y que posteriormente la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) deberá desarrollar los detalles del concurso.

Bogantes también cuestionó que Teletica planteara sus objeciones en este momento, pues aseguró que el proyecto tiene más de dos años de estar en la corriente legislativa.

La ministra rechazó además que el cobro amenace la subsistencia de la televisión abierta. Para sustentar su posición, cuestionó la decisión de Teletica de trasladar transmisiones del fútbol nacional de la señal abierta a un servicio de pago.

Según Bogantes, el gobierno no pretende limitar la libertad de prensa ni la libertad de expresión mediante la reforma. Afirmó que el objetivo consiste en actualizar lo que pagan las empresas por explotar un bien público.

Otro de los argumentos de Bogantes se centró en los montos que actualmente pagan los concesionarios. La jerarca afirmó que las tarifas vigentes quedaron rezagadas frente al valor económico que puede generar la explotación de las frecuencias y defendió una actualización del sistema.

La iniciativa sustituiría los cobros fijos por un canon ligado a los ingresos brutos anuales de cada concesionario.

¿Cómo se calculará el canon para radio y televisión?

En el caso de la televisión, los concesionarios quedarían exonerados por los primeros 130 salarios base. Sobre el exceso de ese monto y hasta 216 salarios base se aplicaría una tasa de 4,39%.

El siguiente tramo tendría un canon de 6,17% sobre el exceso de 216 y hasta 1.298 salarios base. A partir de ese último umbral, la tasa subiría a 7,73%.

Para las emisoras de radio también existiría una exoneración hasta los 130 salarios base. Sobre el exceso de esa cifra y hasta 216 salarios base se cobraría un 1,51%.

El porcentaje aumentaría a 2,52% sobre el exceso de 216 y hasta 1.298 salarios base. Los ingresos que superen ese último límite quedarían sujetos a una tasa de 3,13%.

Para estos cálculos, el proyecto define como salario base el salario global mensual correspondiente al puesto Administrador 1 de las clases anchas cubiertas por el título primero del Estatuto del Servicio Civil.

Además del canon, las empresas continuarían sujetas al impuesto sobre la renta sobre sus ganancias. El proyecto también exige una contabilidad separada para distinguir los ingresos obtenidos mediante el espectro de aquellos generados por otras actividades.

La reforma establece que un 50% del canon irá al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) para tareas relacionadas con planificación y administración del espectro y seguimiento del régimen de concesiones.

El otro 50% se destinará al Fondo para el Fomento Audiovisual y Cinematográfico, administrado por el Ministerio de Cultura y Juventud. Los recursos podrán financiar creación, producción, distribución, capacitación, exhibición, innovación tecnológica y preservación de obras audiovisuales costarricenses.

Teletica cuestiona el cálculo del nuevo canon

Rodolfo González, director de Telenoticias, sostuvo que Teletica respalda una actualización del canon que pagan los concesionarios por utilizar frecuencias del Estado. Sin embargo, afirmó que el nuevo monto debe responder a criterios técnicos y razonables.

González advirtió de que un eventual impacto sobre la televisión abierta afectaría a quienes dependen de la señal gratuita para acceder a información, acontecimientos de interés nacional y entretenimiento. También afirmó que no identificó en otros países un cobro equivalente al planteado en el proyecto.

Repretel y Canal 1 respaldan actualización del canon con observaciones

Otros canales de televisión también se pronunciaron sobre el proyecto. Grupo Repretel consideró necesaria la actualización del canon por el uso del espectro radioeléctrico y aseguró que respetará la decisión que adopten las autoridades.

La empresa indicó que presentó observaciones durante la discusión de la iniciativa. Además, valoró de forma positiva el plazo transitorio previsto para aplicar los cambios, pues permitiría a la industria ajustar sus operaciones antes de que entre en vigencia el nuevo esquema.

Por su parte, Jorge Abarca, gerente general de Canal 1, consideró vital que el proyecto avance en la Asamblea Legislativa, aunque señaló que las tarifas deben revisarse para procurar condiciones equitativas frente a otras industrias.

Proyecto deberá volver a primer debate

La iniciativa recibió una primera aprobación el 27 de julio, con 52 votos a favor y dos en contra. Diputados de Pueblo Soberano (PPSO), Liberación Nacional (PLN) y Frente Amplio (FA) respaldaron el texto. Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), y Abril Gordienko, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), votaron en contra.

El trámite cambió posteriormente. Durante agosto, el plenario aprobó un nuevo texto sustitutivo, por lo que el expediente deberá someterse otra vez a primer debate antes de una eventual aprobación definitiva. La nueva votación en primer debate está prevista para este jueves 27 de agosto.