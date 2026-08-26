Política

Paula Bogantes responde a Teletica por nuevo canon: menos del 20% de televisoras pagaría el máximo de 7,73%

La ministra defendió el esquema progresivo y rechazó que la reforma para cobrar por el uso del espectro amenace la televisión abierta

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Por Silvia Ureña Corrales

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Paula Bogantes cuestionó las críticas de Teletica y aseguró que menos del 20% de las televisoras llegaría al tramo máximo del nuevo canon.
Paula Bogantes cuestionó las críticas de Teletica y aseguró que menos del 20% de las televisoras llegaría al tramo máximo del nuevo canon. (Casa Presidencial /Casa Presidencial)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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