Siga aquí el debate de la comisión que estudia levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves

Los tres diputados miembros de la comisión especial legislativa sobre el levantamiento de la inmunidad del presidente, Rodrigo Chaves, debaten este viernes por el fondo, si consideran que se debe quitar el fuero de improdedibilidad al mandatario, o no.

En primer término, están dando sus argumentos los integrantes de la comisión, pero bien pueden presentarse otros legisladores, con voz pero sin voto.

El órgano lo integran Andrea Álvarez, de Liberación Nacional (PLN); Rocío Alfaro, del Frente Amplio (FA), y Daniel Vargas, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

Primero argumentó Alfaro, luego Vargas y de última hablará Álvarez.