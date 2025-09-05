Política

Siga aquí el debate de la comisión que estudia levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves

Los tres miembros de ese órgano especial están presentando sus argumentos a favor o en contra del levantamiento de la inmunidad

Por Aarón Sequeira

Los tres diputados miembros de la comisión especial legislativa sobre el levantamiento de la inmunidad del presidente, Rodrigo Chaves, debaten este viernes por el fondo, si consideran que se debe quitar el fuero de improdedibilidad al mandatario, o no.








Levantamiento de inmunidadRodrigo ChavesChristian BulgarelliChorecoCaso BCIE
Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

