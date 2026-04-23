Política

Seis personas financiaron a más de un partido político en las pasadas elecciones: en conjunto dieron poco más de ¢50 millones

Cinco de esos financistas perdieron todo el dinero o una parte, porque adquieron bonos de agrupaciones que no obtuvieron votos suficientes para acceder a deuda política. El sexto sí obtendría el reembolso y una ganancia

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Por Natasha Cambronero
Financistas partidarios
Seis personas financiaron, de manera simultanea, a dos partidos en las pasadas elecciones. (Dominick Baltodano/Diseño/La Nación)







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Natasha Cambronero

Natasha Cambronero

Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

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