Política

Secreto de Estado: ¿qué es y qué implica la declaratoria de Laura Fernández?

El decreto de Laura Fernández abarca información de la DIS, el Consejo Nacional de Seguridad y Fuerza Élite. Cinco abogados explican qué implica la reserva, si incluye contratos y cómo pueden fiscalizarse esos actos

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Por Sebastián Sánchez
25/05/2026, San José, Ministerio de Seguridad, reunión de la presidenta Laura Fernández con el ministro de seguridad Gerald Campos, el ministro de justicia Gabriel Aguilar y directores de policía de todo el país.
La presidenta Laura Fernández con el ministro de seguridad Gerald Campos (izq), ambos firmaron el decreto que declara secreto de Estado una numerosa cantidad de elementos. En imagen, con el ministro de Justicia Gabriel Aguilar (der.) (Jose Cordero/José Cordero)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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