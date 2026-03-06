Secretario general del PLN advierte de posibles roces constitucionales por declaración de ‘paz a través de la fuerza’ firmada por gobierno de Rodrigo Chaves

Miguel Guillén, secretario general del PLN, se pronunció en contra de la decisión del gobierno de Rodrigo Chaves de firmar una declaración que respalda la política de Estados Unidos sobre "paz a través de la fuerza".

Miguel Guillén, secretario general del Partido Liberación Nacional (PLN), cuestionó la reciente firma por parte del ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, de una declaración hemisférica impulsada por Estados Unidos, en la que se promueve la idea de “paz a través de la fuerza” y se reafirma una lógica estratégica asociada a la Doctrina Monroe.

Según Guillén, la decisión no puede considerarse un acto meramente protocolario. “Cuando un Estado suscribe una declaración de esta naturaleza está, implícitamente, adhiriendo a una determinada concepción de seguridad internacional y de orden hemisférico”, alegó.

El dirigente liberacionista advirtió que la firma podría generar tensiones con principios fundamentales del ordenamiento constitucional costarricense. En particular, citó el artículo 12 de la Constitución Política, que abolió el ejército como institución permanente y estableció un modelo de seguridad nacional basado en el poder civil, la institucionalidad democrática y el derecho.

El pasado 5 de marzo, el ministro Zamora suscribió la declaración, a nombre del Gobierno de Costa Rica, junto con Estados Unidos y 15 países más del continente americano, en el marco de la Conferencia de las Américas contra los Carteles, efectuada en la ciudad de Doral, Florida, encuentro que fue liderado por el secretario de Guerra de norteamericano, Pete Hesegth.

La Declaración Conjunta de Seguridad, publicada en el sitio web del Departamento de Guerra estadounidense, también contempla la creación de una coalición para combatir el narcotráfico en el hemisferio.