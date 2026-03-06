Política

Secretario general del PLN advierte de posibles roces constitucionales por declaración de ‘paz a través de la fuerza’ firmada por gobierno de Rodrigo Chaves

Miguel Guillén cuestionó que Costa Rica se adhiera a una narrativa de seguridad basada en la fuerza, al advertir que podría entrar en tensión con principios constitucionales como la abolición del ejército

Por Lucía Astorga
Asamblea liberación nacional
Miguel Guillén, secretario general del PLN, se pronunció en contra de la decisión del gobierno de Rodrigo Chaves de firmar una declaración que respalda la política de Estados Unidos sobre "paz a través de la fuerza". (Alonso Tenorio/Atenorio)







