Política

San José tendrá un partido menos en la papeleta de diputados

Por no cumplir con el envío de fotografías y biografías de los aspirantes a la Asamblea Legislativa, el partido Comunal Unido quedó fuera las elecciones nacionales 2026

Por Lucía Astorga
La bandera del partido Comunal Unido ya no estará presente en la papeleta para diputados por San José.
La bandera del partido Comunal Unido ya no estará presente en la papeleta para diputados por San José. (La Nación/Cortesía Facebook Comunal Unido/Cortesía Facebook Comunal Unido)







