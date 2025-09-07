Camilo Rodríguez será candidato a diputado por San José, vea con cuál partido

El partido Aquí Costa Rica Manda, que en el pasado fue una de las agrupaciones afines al chavismo y que era liderado por Federico Cruz (conocido como Choreco), ratificó este sábado su fórmula presidencial para las elecciones del próximo año, así como las candidaturas a diputaciones por las 7 provincias.
En el listado que se ratificó en la asamblea nacional de esa agrupación, destacó el nombre del periodista Camilo Rodríguez Chaverri, quien ocupará el primer lugar por San José.
La información fue confirmada por Antonio Robinson, uno de los líderes del partido, quien indicó a este diario que Rodríguez presentó semanas atrás la solicitud para postularse, por lo que tras el análisis y consulta ante la asamblea se decidió ratificar el nombramiento en el primer puesto por la provincia de San José.
En la asamblea, en la que participaron delegados y representantes del Tribunal Supremo de Elecciones, se acordó designar a Ronny Castillo González como candidato presidencial.
Según detalló la agrupación, Castillo es reconocido por el desarrollo de programas de “finanzas regenerativas”.
Como primera vicepresidente la asamblea ratificó a Hazel Arias Mata, quien tiene experiencia en turismo rural, educación superior y desarrollo económico territorial, mientras que el puesto de segundo vicepresidente lo ocupa William Anderson Lewis, abogado litigante y notario público con experiencia en derecho penal, tránsito y familia.
El partido también acordó que Melissa Rivera Abarca ocuparía el puesto de ministra de presidencia, en un eventual gobierno. Rivera es abogada y notaria especialista en derecho económico, comercio internacional e innovación.
Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.
