Camilo Rodríguez será candidato a diputado por San José, vea con cuál partido

El partido Aquí Costa Rica Manda, que en el pasado fue una de las agrupaciones afines al chavismo y que era liderado por Federico Cruz (conocido como Choreco), ratificó este sábado su fórmula presidencial para las elecciones del próximo año, así como las candidaturas a diputaciones por las 7 provincias.

En el listado que se ratificó en la asamblea nacional de esa agrupación, destacó el nombre del periodista Camilo Rodríguez Chaverri, quien ocupará el primer lugar por San José.

Camilo Rodríguez, junto a la empresaria Susan Rodríguez quien ocupará el primer lugar por Alajuela. (Tomado de Facebook./Tomado de Facebook,)

La información fue confirmada por Antonio Robinson, uno de los líderes del partido, quien indicó a este diario que Rodríguez presentó semanas atrás la solicitud para postularse, por lo que tras el análisis y consulta ante la asamblea se decidió ratificar el nombramiento en el primer puesto por la provincia de San José.

En la asamblea, en la que participaron delegados y representantes del Tribunal Supremo de Elecciones, se acordó designar a Ronny Castillo González como candidato presidencial.

La fórmula presidencial del partido Aquí Costa Rica Manda se ratificó este sábado (Cortesía/Cortesía)

Según detalló la agrupación, Castillo es reconocido por el desarrollo de programas de “finanzas regenerativas”.

Como primera vicepresidente la asamblea ratificó a Hazel Arias Mata, quien tiene experiencia en turismo rural, educación superior y desarrollo económico territorial, mientras que el puesto de segundo vicepresidente lo ocupa William Anderson Lewis, abogado litigante y notario público con experiencia en derecho penal, tránsito y familia.

Ronny Castillo será el candidato del partido Aquí Costa Rica Manda. (Cortesía Aquí Costa Rica /Cortesía Aquí Costa Rica Manda)

El partido también acordó que Melissa Rivera Abarca ocuparía el puesto de ministra de presidencia, en un eventual gobierno. Rivera es abogada y notaria especialista en derecho económico, comercio internacional e innovación.