El País

Camilo Rodríguez será candidato a diputado por San José, vea con cuál partido

La agrupación, que el pasado estuvo relacionada al chavismo, ratificó su fórmula presidencial este sábado

EscucharEscuchar
Por Patricia Recio

El partido Aquí Costa Rica Manda, que en el pasado fue una de las agrupaciones afines al chavismo y que era liderado por Federico Cruz (conocido como Choreco), ratificó este sábado su fórmula presidencial para las elecciones del próximo año, así como las candidaturas a diputaciones por las 7 provincias.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Aquí Costa Rica MandaCandidatosDiputados
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.