Política

Sala Constitucional estudia acción de inconstitucionalidad contra el sistema de financiamiento electoral en Costa Rica

La Sala confirió una audiencia por 15 días a la Procuraduría General de la República y al presidente de la Asamblea Legislativa, el TSE y la Sugef. Conozca los argumentos y el alcance del proceso

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Por Sebastián Sánchez
Debate Repretel - Noticias Monumental
Un excandidato del PIN considera que el financiamiento electoral costarricense contraviene la Constitución Política. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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