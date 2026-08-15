Política

Sala Constitucional citó sentencia redactada por la diputada Marta Esquivel al declarar con lugar recurso contra ella misma

En 2018, la actual diputada condenó, como magistrada, a una legisladora del PAC por limitar el trabajo de la prensa; hoy ese fallo es la base para girarle una orden a ella

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Por Aarón Sequeira

La Sala Constitucional citó una sentencia redactada por la actual diputada Marta Esquivel en el 2018, cuando era magistrada, para declarar con lugar un recurso de amparo presentado contra ella por imponer restricciones injustificadas a la prensa en la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, en julio pasado.








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Sala ConstitucionalMarta EsquivelLimitaciones a la prensaComisión de Nombramientos
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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