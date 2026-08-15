Política

Sala Constitucional declara con lugar recurso de amparo contra Marta Esquivel por imponer restricciones a la prensa en comisión legislativa

Tribunal acogió recurso presentado por Luis Manuel Madrigal, del medio Delfino.cr, en favor de varios periodistas, fotógrafos y camarógrafos

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Por Aarón Sequeira
Comisión de Nombramientos, Marta Esquivel
La Sala Constitucional condentó a Marta Esquivel por imponer restricciones ilegales a la prensa en la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa. (Esteban Rojas//La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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