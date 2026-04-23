Política

Rodrigo Chaves sube el tono por Papagayo: defiende tala de árboles, cuestiona a la Sala Constitucional y acusa freno a inversión

El Presidente llamó “estúpido” al diputado electo, Edgardo Araya, y criticó al magistrado Fernando Cruz por fallo de la Sala Constitucional

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Por Yucsiany Salazar
Conferencia de prensa luego del Consejo de Gobierno con la participación del presidente de la República, Rodrigo Chaves y la presidente electa de la República, Laura Fernández
Rodrigo Chaves y Laura Fernández respaldan tala de árboles en el proyecto de Papagayo. (Rafael Pacheco Granados/Canva)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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