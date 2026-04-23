El País

Esto pide el ICT a la Sala Constitucional tras medida cautelar que frenó tala y construcciones en Papagayo

Resolución del magistrado Fernando Cruz suspendió el otorgamiento de permisos de tala, autorizaciones de construcción, modificaciones de densidad y la emisión de actos administrativos en el golfo de Papagayo

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Por Sebastián Sánchez
La empresa Enjoy Hotels & Resorts S.A. busca desarrollar el megaproyecto Bahía Papagayo en Playa Panamá.
La medida cautelar que dejó en suspenso un proyecto hotelero en Papagayo fue dictada el 17 de abril. (Bahía Papagayo/Bahía Papagayo)







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Golfo de PapagayoICTSala Constitucional
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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