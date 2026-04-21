Política

Rodrigo Chaves se somete a exámenes de rutina; este es el estado de salud del mandatario, según Casa Presidencial

Chaves recibió este lunes atención médica en un hospital privado

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Por Cristian Mora
Laura Fernández y Rodrigo Chaves, conferencia de prensa
Casa Presidencial indicó que el presidente Rodrigo Chaves se sometió a exámenes médicos de rutina y se encuentra en buen estado de salud. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Rodrigo ChavesCasa PresidencialExámenes de rutina
Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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