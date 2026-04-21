Rodrigo Chaves se somete a exámenes de rutina; este es el estado de salud del mandatario, según Casa Presidencial

Casa Presidencial indicó que el presidente Rodrigo Chaves se sometió a exámenes médicos de rutina y se encuentra en buen estado de salud.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, se sometió este lunes a exámenes médicos de rutina, según confirmó Casa Presidencial ante consulta de La Nación, luego de la circulación de un video en redes sociales que generó dudas sobre su estado de salud.

“El estado de salud del presidente es excelente. Hoy se sometió a exámenes médicos de rutina únicamente”, indicó la oficina de prensa de Presidencia.

De acuerdo con la información oficial, el mandatario no ha sido ingresado a ningún centro médico y las evaluaciones realizadas corresponden a controles habituales.

El mandatario recibió la atención médica en el Hospital Clínica Bíblica, en San José.

En octubre de 2025, Chaves fue operado exitosamente en Estados Unidos en un hospital en Atlanta, Georgia, por una hiperplasia prostática benigna.

La hiperplasia prostática benigna (HPB) es el crecimiento natural y no canceroso de la próstata, frecuente a partir de los 50 años.

Tras esa intervención, Chaves agradeció públicamente los mensajes de apoyo recibidos. “El presidente agradece profundamente los cientos de mensajes de cariño, solidaridad y buenos deseos que ha recibido de parte de los ciudadanos”, indicó en ese momento mediante un comunicado.