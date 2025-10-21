Rodrigo Chaves sale de cirugía en Estados Unidos

Chaves anunció la semana anterior. que viajaría a Estados Unidos.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, fue operado exitosamente en Estados Unidos por una hiperplasia prostática benigna, comunicó este miércoles Casa Presidencial.

“Según el parte médico, la intervención resultó un éxito”, detalló Presidencia.

La hiperplasia prostática benigna (HPB) es el crecimiento natural y no canceroso de la próstata, frecuente a partir de los 50 años.

El mandatario ahora se recupera en un hospital en Atlanta, Georgia, donde él anunció la semana anterior que se sometería a la operación, debido a que allí lo atendería un sobrino suyo.

Chaves tiene planeado volver a Costa Rica el sábado 25 de octubre.

“El presidente agradece profundamente los cientos de mensajes de cariño, solidaridad y buenos deseos que ha recibido de parte de los ciudadanos”, concluye el comunicado.