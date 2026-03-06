Rodrigo Chaves no descarta volver a buscar la presidencia de Costa Rica: ‘Lo consideraré si hace falta’

El presidente Rodrigo Chaves aseguró que su eventual regreso a la política dependería de las circunstancias del país y de la decisión del pueblo.

El presidente Rodrigo Chaves dejó abierta la posibilidad de volver a buscar la presidencia en el futuro, aunque afirmó que esa decisión dependería de las circunstancias del país y de la voluntad de los ciudadanos.

Así lo señaló durante una entrevista con el medio mexicano Milenio, en la que fue consultado directamente sobre la posibilidad de regresar al poder una vez concluya su mandato.

“Yo no puedo descartar un hecho fáctico”, respondió el mandatario.

Chaves añadió que actualmente no está pensando en volver al cargo y afirmó que su participación en la política responde a lo que considera un deber con el país.

“Yo no estoy haciendo esto más que por un sacrificio por mi patria, porque yo ya había arreglado mi vida”, dijo.

El mandatario señaló que antes de asumir la presidencia ya había resuelto su situación personal y económica, por lo que no depende de la política para su sustento.

En ese contexto, indicó que solo consideraría regresar a la política si percibe que su participación vuelve a ser necesaria para el país.

“Entonces, yo volveré si hace falta o lo consideraré, mejor dicho, si hace falta. Si vamos camino a Singapur, a la velocidad adecuada, ¿para qué me voy a meter otra vez?”, concluyó.

El futuro del mandatario

En otras ocasiones, el mandatario ha indicado que, pese a haber recibido en los últimos meses ofertas laborales atractivas desde el extranjero, decidió rechazarlas y quedarse en el país.

Por su parte, la presidenta electa y ministra de la Presidencia, Laura Fernández, ha manifestado en varias ocasiones la intención de que Chaves asuma el Ministerio de la Presidencia en su próxima administración.

Chaves señaló que, por el momento, no puede confirmar si aceptará, ya que debe discutir con Fernández los parámetros y términos de referencia del cargo.

No obstante, ha indicado que no le genera “una reacción anafiláctica” servir a Fernández como un ministro más. “Ella fue mi subalterna y yo ahora sería el subalterno de ella; no tengo problema con eso”, aseguró.