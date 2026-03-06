Política

Rodrigo Chaves compara grupos narco con Al Qaeda e ISIS, en línea con postura de Estados Unidos

En entrevista con el medio mexicano Milenio, el mandatario afirmó que las redes criminales funcionan como ‘combatientes no estatales’

Por Cristian Mora
El presidente Rodrigo Chaves aseguró que la violencia vinculada al narcotráfico en Costa Rica responde a disputas entre grupos dedicados al narcomenudeo. (Rafael Pacheco Granados)







Rodrigo ChavesInseguridad en Costa RicaMilenioAl Qaeda e ISIS
Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

