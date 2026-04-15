Rodrigo Chaves: la posibilidad de que yo decida sobre el ROP es la misma de que caiga nieve en Guanacaste

Rodrigo Chaves comparó la posibilidad de firmar la devolución total del ROP con “que nieve en Guanacaste”.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, rechazó referirse a la devolución total del dinero del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) a los pensionados, al considerar poco probable que tenga que tomar la decisión de firmar o vetar un proyecto de ley en ese sentido.

Ante una consulta de La Nación en conferencia de prensa este 15 de abril, el mandatario dijo que no se referirá a escenarios hipotéticos.

“En este momento, la posibilidad de que a mí me llegue la devolución total del ROP es igual a la posibilidad de una tormenta de nieve en Carrillo, Guanacaste, un 15 de abril”, afirmó.

El presidente insistió en que no especulará sobre decisiones futuras. “No especulemos qué haría yo si cae nieve en Carrillo en Guanacaste”, agregó.

La consulta también estaba dirigida a la ministra de la Presidencia y presidenta electa de la República, Laura Fernández Delgado; sin embargo, durante la conferencia de prensa, no se habilitó espacio para que respondiera.

“Doña Laura todavía no es presidente. Dele tiempo a que se siente”, indicó Chaves.

Los dos proyectos dictaminados

En la Asamblea Legislativa actual, se discuten varios proyectos de ley para devolver los fondos del ROP. Tres de estos ya están dictaminados positivamente, por lo que están listos para pasar a la discusión en plenario.

Se trata de los siguientes expedientes:

24.984 , promovido por la diputada de gobierno Ada Acuña ,

, promovido por la diputada de gobierno , 24.972 , impulsado por la diputada del Frente Amplio (FA), Rocío Alfaro

, impulsado por la diputada del Frente Amplio (FA), 25.003, del liberacionista Óscar Izquierdo

El plan de Ada Acuña permitiría retirar todo el ROP y sus rendimientos en un plazo máximo de seis meses.

El de Rocío Alfaro permitiría retirar los fondos a quienes se pensionen hasta el 31 de diciembre del 2029, mediante rentas temporales distribuidas durante un plazo de 24 meses, hasta agotar el fondo.

El de Óscar Izquierdo, en tanto, extendería el retiro hasta el 18 de febrero del 2030 mediante dos modalidades:

Retirar los recursos mediante rentas temporales por un plazo equivalente al número de cuotas aportadas, conocida como renta “a plazo cotizado”.

por un plazo equivalente al número de cuotas aportadas, conocida como renta “a plazo cotizado”. Cuando el monto que genere el ROP sea inferior al 20% de la pensión mínima del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, se tomará ese porcentaje como referencia base. En ese caso, la persona recibirá mensualmente esa suma (20% de la pensión mínima del IVM) hasta agotar el saldo acumulado en su cuenta, sin que incida la cantidad de aportes realizados. Actualmente, la pensión mínima es de ¢160.000.

Pueblo Soberano se divide sobre el tema

Los diputados electos del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) no cuentan con una posición única la devolución del (ROP), en contraste con la posición de su futuro jefe de fracción, Nogui Acosta, quien se opone totalmente.

Hay tres posturas: un grupo respalda la devolución total o parcial, otro pide estudios técnicos para evitar efectos económicos y el último evitar fijar una posición, a la espera de que lo que diga el Poder Ejecutivo.