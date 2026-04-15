Política

Rodrigo Chaves: la posibilidad de que yo decida sobre el ROP es la misma de que caiga nieve en Guanacaste

Presidente rechazó referirse al proyecto sobre devolución de los fondos del ROP

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Por Cristian Mora
Laura Fernández y Rodrigo Chaves, conferencia de prensa
Rodrigo Chaves comparó la posibilidad de firmar la devolución total del ROP con “que nieve en Guanacaste”. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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