Política

Rodrigo Chaves celebra reunión con fracción oficialista: “Nos fue muy bien”

El exmandatario llegó a la Asamblea Legislativa en calidad de ministro de la Presidencia y de Hacienda, para conversar con los diputados de gobierno sobre las prioridades del Ejecutivo

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga
Reunión del Ministro de la Presidencia con la fracción oficialista
Rodrigo Chaves, ministro de la Presidencia y de Hacienda, se reunió con la fracción oficialista de Pueblo Soberano (PPSO), por primera vez desde que entregó la banda presidencial (Mayela López/Mayela López)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Rodrigo ChavesPueblo SoberanoAsamblea Legislativa
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.