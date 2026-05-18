Rodrigo Chaves celebra reunión con fracción oficialista: “Nos fue muy bien”

Rodrigo Chaves, ministro de la Presidencia y de Hacienda, se reunió con la fracción oficialista de Pueblo Soberano (PPSO), por primera vez desde que entregó la banda presidencial

Rodrigo Chaves se reunió este lunes por primera vez con la fracción oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO) tras dejar la presidencia de la República y asumir los cargos de ministro de la Presidencia y de Hacienda.

El exmandatario estuvo reunido por cerca de una hora con los integrantes de la bancada, quienes lo recibieron y despidieron con aplausos. Chaves rehusó atender consultas de la prensa a su salida, limitándose a brindar unas breves palabras: “Mi única declaración es que nos fue muy bien y estoy muy contento con la fracción”.

Rodrigo Chaves se reunió con la fracción del PPSO

Quien si se refirió al encuentro fue el jefe de la bancada de gobierno, Nogui Acosta, quien destacó, como el aspecto más relevante, el interés de Rodrigo Chaves de “tener cercanía con la fracción”.

“Conversamos sobre las prioridades, los objetivos que tenemos como gobierno, y particularmente, lo que van a pasar estos tres meses, en donde la agenda la controla el Poder Ejecutivo”, agregó.

Prioridades del Ejecutivo

Nogui Acosta, jefe de fracción de Pueblo Soberano, brindó detalles de la reunión entre Rodrigo Chaves, ministro de la Presidencia y Hacienda, con los diputados oficialistas. (Mayela López/Mayela López)

De acuerdo con Acosta, las prioridades del Poder Ejecutivo giran alrededor de los proyectos de ley relacionados con la facilitación de alianzas público-privadas; la regulación de la minería en Crucitas; así como las iniciativas para modificar condiciones de contratación pública para construir la marina de Limón y Ciudad Gobierno.

El vocero oficialista descartó que haya existido algún pedido particular por parte del ministro de la Presidencia.

Al contrario, Chaves habría expresado satisfacción con el trabajo realizado en los primeros días del inicio del periodo, en especial por la aprobación de tres créditos internacionales, entre ellos, el del tren rápido de pasajeros, “porque le crea una buena condición al gobierno para entrar”.

La Asamblea Legislativa aprobó de forma unánime el empréstito por $800 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), para la construcción y puesta en operación de las líneas 1 y 2 del tren rápido de pasajeros.

El mismo apoyo recibió el crédito por $350 millones, firmado entre Costa Rica y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para financiar el Programa de Reconstrucción y Desarrollo Territorial Resiliente al Clima.

De forma unánime también se aprobó el préstamo por 115 millones de euros ($136 millones) con el BIRF y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola para financiar el Programa para una Agricultura Sostenible y Competitiva en Costa Rica.

Lo que no se habló

Fuera de la discusión habrían quedado asuntos polémicos como la elección de magistrados suplentes de las Salas Constitucional y III; así como la eventual convocatoria de los proyectos de ley para acelerar o permitir la entrega total de los fondos acumulados en el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP).

“El tema de los magistrados, creemos que seguimos en un impasse, en donde no hay magistrados que reflejen los intereses todos los partidos políticos y por eso no hemos tenido consenso”, expresó Acosta. El tema sería abordado el jueves en la reunión semanal de los jefes de fracción.

En cuanto al ROP, el vocero oficialista simplemente señaló que “no lo conversamos”.

El líder de la fracción de Pueblo Soberano mencionó que esperan una comunicación fluida con Chaves, en lo cotidiano, y reuniones por lo menos una vez al mes o cada dos meses, “dependiendo de las prioridades”.