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Política

Rodrigo Chaves acusa al Poder Judicial y al TEC de usar morgue y sede en Limón para presionar por presupuesto

El jerarca rechazó los argumentos de ambas instituciones y criticó las decisiones de la Sala Constitucional que frenaron la discusión del Presupuesto Nacional 2027

11/11/2026 Casa Presidencial, conferencia de prensa con la Presidenta Laura Fernandez, fotografía: Marvin Caravaca
Rodrigo Chaves en la conferencia de prensa en Casa Presidencial este 11 de noviembre. Foto: Marvin Caravaca / La Nación Marvin Caravaca
Silvia Ureña Corrales