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El País

Sala Constitucional da curso a amparo contra Hacienda, MEP y Tesorería Nacional por retención de ¢492 millones al TEC

El Tribunal Constitucional dio tres días hábiles a las autoridades para responder un recurso de amparo presentado por la rectora del TEC y representantes estudiantiles

Diputada y rectora del TEC denunciaron posible cierre a la sede de Limón.
El Centro Académico del Tecnológico de Costa Rica (TEC) en Limón enfrenta incertidumbre por la retención de ¢492 millones destinados a su funcionamiento. La situación afecta a 417 estudiantes y 68 funcionarios. TEC
Silvia Ureña Corrales