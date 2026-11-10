PPSO asesta recorte de ¢8.048 millones al financiamiento de las universidades públicas en 2026 y rompe compromiso con Conare

Los diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) le asestaron otro golpe al financiamiento de las universidades públicas, este martes, al aprobar un recorte millonario para este 2026, idéntico al aprobado días atrás para el plan de gastos del próximo año.

Se trata de una reducción por ¢8.048 millones correspondientes al primer tracto de los fondos postergados que el Gobierno de la República se comprometió, con firma de los ministros, a entregar a las cinco universidades públicas.

El golpe se dio con la aprobación de la moción 9 del expediente 25.803, Segundo Presupuesto Extraordinario de 2026, este martes en la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa.

El proponente de la moción, el jefe oficialista, Nogui Acosta, alegó que se redistribuyeron recursos asignados de una manera que él cree que no es eficiente ni correcta, y dijo que pretenden dar valor a la educación secundaria.

También la secretaria de Hacendarios, Gréthel Ávila, adujo que se buscan proteger recursos para comedores escolares y transporte de estudiantes.

Sin embargo, en realidad, era el gobierno el que había propuesto recortar ¢5.600 millones en comedores escolares y ¢1.714 millones para transporte, por lo que los oficialistas del PPSO decidieron frenar ese recorte propuesto por el gobierno de Laura Fernández y cubrir esos recursos con plata de las universidades.

La partida que se rebajó era el primer tracto de los ¢64.000 millones correspondientes a fondos postergados del FEES de 2020 y 2021. El 20 de noviembre de 2025, la Comisión de Enlace firmó un acuerdo entre los ministros de Rodrigo Chaves y los rectores de las cinco universidades públicas, para empezar a devolver esos fondos a las universidades.

El primer tracto se presupuesto este año, pero ahora el oficialismo se lo niega a las universidades e incumple el acuerdo firmado. El segundo tracto, igualmente de ¢8.048 millones, se había presupuestado para 2027, pero el PPSO también lo eliminó del Presupuesto Nacional, con lo cual incumple el acuerdo.

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