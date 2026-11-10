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Política

PPSO asesta recorte de ¢8.048 millones al financiamiento de las universidades públicas en 2026 y rompe compromiso con Conare

Diputados de oposición advirtieron severa afectación por recorte de fondos postergados del FEES, correspondientes a transferencias de 2020 y 2021

Mociones de Presupuesto 2027
La moción para recortarles ¢8.048 millones a las universidades es firmada por Nogui Acosta y Gréthel Ávila, del PPSO. Aarón Sequeira
Aarón Sequeira