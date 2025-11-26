Rodrigo Chaves acusa a directivos del Banco Nacional de ausentarse a rendición de cuentas. Jerarca del BN responde: ‘No entiendo la actitud’

El gobierno de Rodrigo Chaves acusó a la junta del BN de "dar la espalda a la ciudadanía".

El gobierno de Rodrigo Chaves acusó a la Junta Directiva del Banco Nacional (BN) de “evadir su responsabilidad” al no asistir este miércoles 26 de noviembre a una convocatoria oficial para explicar los estados financieros del banco, pero el presidente de la entidad, Marvin Arias, aseguró que la citación estaba dirigida a la junta anterior y que la actual directiva no pudo presentarse porque varios de sus miembros estarán fuera del país. Por ello, propusieron una nueva fecha para rendir cuentas.

En un comunicado emitido la tarde de este martes, Casa Presidencial reprochó que los directivos del BN enviaran a “funcionarios subalternos” en lugar de asistir personalmente a la sesión convocada.

El Ejecutivo afirmó que esta conducta contradice una directriz, que exige a los jerarcas de las empresas estatales presentar directamente su situación financiera y el desempeño de sus negocios, como parte de los compromisos de Costa Rica con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Según la Presidencia, la ausencia de los miembros de la Junta Directiva “da la espalda a la ciudadanía” e impide una rendición de cuentas adecuada sobre el manejo de los recursos públicos.

En conversación con La Nación, el presidente del Banco Nacional, Marvin Arias, sostuvo que la citación hecha por el Gobierno no se dirigía a la junta actualmente en funciones, sino a la anterior nombrada por Chaves y que fue removida tras la resolución de la Sala Constitucional que ordenó reinstalar a los directores previos.

La actual Junta Directiva del BN había sido destituida el pasado 28 de mayo, después de un cuestionado procedimiento administrativo liderado por el entonces vicepresidente de la República, Stephen Brunner Neibig. No obstante, los magistrados constitucionales anularon esa decisión y ordenaron la restitución.

“La comunicación se la hicieron a la anterior junta directiva. Nosotros nos dimos cuenta hace 15 días”, afirmó.

Arias explicó que la actual directiva no podía asistir este miércoles porque varios miembros están fuera del país por compromisos adquiridos con anterioridad. Por esa razón, inicialmente informaron al Ejecutivo de que era imposible que la junta completa acudiera y propusieron enviar subalternos.

El jerarca indicó que ayer recibieron una comunicación del Gobierno solicitando fijar una nueva fecha, a lo que el banco accedió. “Estamos proponiendo el 17 de diciembre”, señaló.

Consultado sobre las declaraciones del Gobierno, Arias dijo que no entiende la respuesta del gobierno, dado que —según aseguró— el Ejecutivo sabía que la convocatoria correspondía a una junta que ya no está en funciones. “Estamos dispuestos a ir. No entiendo la actitud”, apuntó.

Casa Presidencial no ha informado todavía si aceptará la fecha planteada por el Banco Nacional.