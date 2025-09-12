Política

Rodrigo Arias pierde su cuenta de WhatsApp: esta es la razón

Presidente de la Asamblea Legislativa no podrá usar más su cuenta de Whatsapp, según anunció su despacho.

Por Aarón Sequeira

El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, perdió su cuenta de WhatsApp, vulnerada por ciberdelincuentes, según lo informó su despacho este viernes por la tarde.








