Rodrigo Arias pierde su cuenta de WhatsApp: esta es la razón

El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, perdió su cuenta de WhatsApp, vulnerada por ciberdelincuentes, según lo informó su despacho este viernes por la tarde.

El jerarca habría recibido un ciberataque con intento de estafa, como ya les ha pasado a varios diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) y de la Unidad Social Cristiana (PUSC).

A inicios de esta semana, precisamente, le sucedió lo mismo a la liberacionista Andrea Álvarez Marín, legisladora que estuvo a la cabeza de la comisión especial sobre levantamiento de la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves.

“Es importante alertar a la ciudadanía sobre posibles intentos de estafa o suplantación de identidad que puedan originarse desde esta cuenta comprometida”, indicó el despacho de la presidencia legislativa.

Noticia en desarrollo