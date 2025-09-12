Rodrigo Arias pierde su cuenta de WhatsApp: esta es la razón

El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, perdió su cuenta de WhatsApp, vulnerada por ciberdelincuentes, según lo informó su despacho este viernes por la tarde.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, perdió su cuenta de WhatsApp, vulnerada por ciberdelincuentes, según lo informó su despacho este viernes por la tarde.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.