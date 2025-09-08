Si recibe un WhatsApp de esta diputada vendiendo dólares… mejor no conteste

La diputada Andrea Álvarez, del Partido Liberación Nacional (PLN), denunció este lunes, a través de su despacho, que le hackearon su cuenta de WhatsApp y están pidiendo dinero a nombre suyo, supuestamente a cambio de dólares.

Se trata de la misma estafa por la que ya pasaron otros dos diputados, primero Carlos Andrés Robles, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y luego la también liberacionista Katherine Moreira Brown.

A través del chat de prensa del PLN, el despacho de Álvarez publicó una captura de pantalla donde se ve una solicitud de dinero a cambio de venta de dólares y se dice que la persona anda vendiendo $14.800.

“Acá tratando de hacer pagos y vendiendo unos $. ¿Sabes quién esté comprando dólares?“, dice el mensaje que aparece como si fuera escrito por Andrea Álvarez.

La diputada del PLN ha tenido como responsabilidad, en el último mes, la presidencia de la comisión especial sobre levantamiento de la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves, para que el mandatario afronte una acusación penal presentada por la Fiscalía General de la República, por el presunto delito de concusión.

Esa comisión recomendó, el viernes, que el plenario le quite el fuero especial a Chaves para que afronte un juicio penal.

“Agradezco no responder (los mensajes enviados desde su cuenta), porque pueden caer en una estafa. Lamento los inconvenientes que esto pueda provocar y estoy poniendo al tanto a las autoridades de lo sucedido”, explicó la diputada liberacionista.