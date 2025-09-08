Política

Si recibe un WhatsApp de esta diputada vendiendo dólares… mejor no conteste

La legisladora liberacionista asegura que están pidiendo dinero en su nombre y pide cautela a sus contactos.

Por Aarón Sequeira

La diputada Andrea Álvarez, del Partido Liberación Nacional (PLN), denunció este lunes, a través de su despacho, que le hackearon su cuenta de WhatsApp y están pidiendo dinero a nombre suyo, supuestamente a cambio de dólares.








