Rodrigo Arias lamenta ausencia de Presidente Chaves en reunión de seguridad: ‘Él debería ser el más preocupado’

El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, aseguró que la seguridad nacional no era una prioridad para el mandatario Rodrigo Chaves, ni para su gabinete. La reacción del jerarca surgió ante la ausencia del Ejecutivo a la reunión que realizaron los Supremos Poderes para buscar una solución en conjunto a la ola de inseguridad que impacta al país.

Durante la conferencia de prensa posterior a la reunión, Arias lamentó la actitud del Gobierno e insistió en que la persona más interesada en la seguridad nacional debería ser el Presidente de la República.

“Yo creo que todos lamentamos mucho la ausencia del presidente de la República, lamentamos la ausencia de sus ministros. Me parece que, desde que recibió la invitación y reaccionó de una forma tan negativa, da una muestra de que la seguridad de este país no es una prioridad para él, y realmente eso es muy triste, porque no debería ser así. Me parece que él debería ser el más preocupado por la seguridad de todos los ciudadanos”, afirmó Arias.

El presidente legislativo enfatizó en el sinsabor que dejó para los demás supremos poderes la falta de los representantes de Zapote, ya que los proyectos de ley que salen de estas reuniones deberán ser ejecutados en algún momento por el gobierno, por lo que considera fundamental coordinar conjuntamente.

“La parte fundamental de la contención, esa parte le corresponde a quien tiene el poder sobre la Fuerza Pública y, desgraciadamente, la coordinación que se pudo haber logrado con ellos también hubiera sido muy importante”, agregó.

Este miércoles 26 de febrero se llevó a cabo la reunión sobre seguridad entre los jerarcas de los supremos poderes, a la cual no asistió Chaves ni los ministros relacionados a la materia, quienes fueron invitados a la cita desde inicios de mes.

Al evento asistió Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema; Carlo Díaz, Fiscal General de la República; Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ); Patricia Solano, presidenta de la Sala Tercera; así como los miembros de la comisión legislativa de Seguridad.

El pasado 12 de febrero el presidente Chaves anunció que ni sus ministros asistirían al encuentro convocado en la Asamblea Legislativa. El mandatario acusó al jerarca del Congreso de “payasear” e insistió que solamente buscaba “tomarse una foto” con los jerarcas.

Mario Zamora, ministro de Seguridad y Gerald Campos, jerarca de Justicia, también estaba invitados, pero no se presentaron ni enviaron representación.

‘No se repartieron culpas’

El presidente de la Asamblea Legislativa enfatizó en que, ante la ausencia del Ejecutivo, la reunión de este miércoles se dio en un marco respetuoso y sin señalamientos de culpabilidades entre los distintos poderes.

“Me parece que una de las cosas que debemos rescatar hoy es que en esta reunión no se repartieron culpas, me parece que es un gran paso, sencillamente nos reunimos y buscamos soluciones para el problema que tiene el país.

“Sí debo decir que lamento que quien tiene en sus manos las herramientas para la contención del crimen y la responsabilidad de evitar el delito no se hiciera presente a esta reunión”, expresó Arias.

El parlamentario destacó que si bien los encuentros buscan propuestas legales que apaleen la crisis de homicidios e inseguridad que afecta Costa Rica, las reformas y leyes que salen no son una medida “milagrosa” para arreglar todos los problemas. Al respecto, subrayó la necesidad de promover educación, empleo y bienestar para evitar que los ciudadanos, especialmente los más jóvenes, caigan en las redes del narcotráfico y la criminalidad.

“Fue una reunión muy rica, se presentaron una serie de iniciativas que por supuesto se pudieron haber aprovechado por parte del poder Ejecutivo. La pelea contra el narcotráfico es una política de Estado, es una política que requiere la intervención de todos los poderes de la República, nosotros estamos haciendo lo que nos compete ante la ausencia del poder ejecutivo”, agregó.

La reunión entre los miembros procura abordar la crisis de inseguridad que afecta al país. La cita fue convocada por el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, semanas atrás. (Alonso Tenorio/Atenorio)

