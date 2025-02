Chaves rechaza reunirse con Rodrigo Arias para abordar crisis de inseguridad

El mandatario Rodrigo Chaves descartó asistir a una reunión convocada por el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, para abordar la crisis de inseguridad que atraviesa el país. El mandatario acusó al jerarca legislativo de “payasear”.

“Me manda a decir don Rodrigo Arias, el mismo que dijo que nunca iba a debatir en público conmigo y con el presidente del Poder Judicial, qué hay que hacer con el tema de la criminalidad. Y me manda una carta, que yo, si estuviera en el barrio La Soledad, donde crecí, diría: ‘Tome un rojo por esa hablada’”, dijo Chaves.

Además, lo acusó de usar el tema de la inseguridad para buscar su reelección como presidente del Congreso. También, cuestionó la efectividad de las reuniones organizadas por Arias y rechazó participar en un nuevo encuentro, programado para finales de febrero.

“Es una hablada, me invita a que vaya el miércoles 26 de febrero. Don Rodrigo, ni mis ministros ni este servidor vamos a ir a perder el tiempo a una reunión una vez más en esa reuniones que usted organiza a puertas cerradas, con cafecito, té y galletas María. Porque ahí lo único que se habla es paja.

“A usted le gustan las discusiones infértiles; a usted lo que le gusta es hacer la política añeja, tomarse una foto con los tres poderes y decir ‘estoy haciendo que hago’, fingiendo acción. Diputado Arias, usted lo que está es detrás de que lo reelijan a la Asamblea Legislativa como presidente”, aseveró.

Chaves insistió en desmarcarse de la creciente ola de inseguridad y aseguró que el problema se debe a la falta de acción legislativa y judicial.

“No me diga Rodrigo Arias que la violencia no da tregua, es que usted, su Congreso, los diputados que usted preside y el Poder Judicial le dan demasiada tregua a los criminales, reconózcalo. No, usted no tiene lo que se ocupa para reconocer eso”, manifestó el presidente.

El mandatario también acusó al presidente del Legislativo de “acobardarse” a debatir con él, luego de que el mandatario propusiera a Arias realizar un debate público junto con Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia.

El 12 de diciembre, Chaves envió un oficio al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, y al titular de la Asamblea Legislativa, convocándolos a participar en un debate en vivo. El mandatario propuso discutir sobre “los desafíos y cambios que debemos llevar a cabo los poderes de la República”.

El pasado 6 de enero, Arias rechazó la invitación de Chaves. En su respuesta, el presidente del Congreso calificó la propuesta como una “ocurrencia” sin precedentes en la historia republicana y sin asidero constitucional.

Arias argumentó que la interacción entre los poderes del Estado debe darse a través del “diálogo respetuoso de sus funcionarios y, muy especialmente, de sus jerarcas”. Además, instó a Chaves a concentrarse en su gestión en lugar de generar “distractores”.

Orlando Aguirre también rechazó la petición de Rodrigo Chaves. En diciembre del 2024, el magistrado señaló la necesidad de preservar la imparcialidad del Poder Judicial y desmarcarse del contexto político actual.

