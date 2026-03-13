Política

Rodrigo Arias fustiga veto de Chaves a Ley de Ejecución de la Pena: ‘No hay ninguna razón válida’

Presidente de la Asamblea Legislativa reconoció que, con el tiempo de trabajo que les queda, estos diputados no van a resolver el asunto

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Por Aarón Sequeira
Conformada la Comisión Especial de levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves
El presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias, aseguró que la Ley de Ejecución de la Pena es uno de los proyectos más importantes del actual Congreso, por lo que lamentó el veto total que le impuso Rodrigo Chaves. (Rafael Pacheco/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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