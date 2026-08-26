Política

Rector explicó veto de UCR a acuerdo para distribuir FEES en partes iguales entre las ‘U’ públicas: esto dijo ante diputados

Carlos Araya afirmó que la UCR destina ¢41.400 millones a becas en el 2026 y explicó las razones para objetar cambios en la distribución del FEES

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Por Silvia Ureña Corrales
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Diputados interrogaron al rector de la UCR por becas, salarios y gastos, mientras el jerarca defendió el manejo de recursos y explicó el veto al FEES.
Diputados interrogaron al rector de la UCR por becas, salarios y gastos, mientras el jerarca defendió el manejo de recursos y explicó el veto a un acuerdo de Conare sobre la redistribución del FEES. (Asamblea Legislativa/Asamblea Legislativa)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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