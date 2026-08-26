Política

Diputados de oposición cuestionan a presidente de comisión por manejo del uso de la palabra durante audiencia del rector de la UCR

Legisladores del PLN y Frente Amplio denunciaron restricciones para intervenir durante la audiencia con el rector Carlos Araya

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Por Silvia Ureña Corrales
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Eder Hernández anunció un recurso de amparo y Sigrid Segura cuestionó el manejo de una audiencia sobre recursos de las universidades públicas.
Eder Hernández anunció un recurso de amparo y Sigrid Segura cuestionó el manejo de una audiencia sobre recursos de las universidades públicas. (Archivo/Archivo)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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