Diputados de oposición cuestionan a presidente de comisión por manejo del uso de la palabra durante audiencia del rector de la UCR

Eder Hernández anunció un recurso de amparo y Sigrid Segura cuestionó el manejo de una audiencia sobre recursos de las universidades públicas.

Diputados de oposición denunciaron restricciones para intervenir durante una audiencia con el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya, en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público.

La sesión de este 25 de agosto formó parte de una investigación legislativa sobre la administración y transparencia de los recursos públicos que reciben las universidades estatales. El análisis presta especial atención al Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal (FEES).

La audiencia de este martes recibió al rector de la UCR, como parte de las comparecencias relacionadas con la investigación. El proceso también contempla la participación de autoridades de otras universidades públicas y representantes vinculados con el control de los recursos estatales.

Durante la sesión surgió una disputa por el uso de la palabra por el orden, mecanismo que legisladores de oposición pretendían utilizar para plantear consultas sobre el procedimiento de la comisión.

El diputado Eder Hernández, del Partido Liberación Nacional (PLN), cuestionó la actuación del presidente de la comisión, el oficialista Gonzalo Ramírez. Según el legislador, se impidió a diputados plantear consultas de procedimiento durante la audiencia.

Hernández también aseguró que se intentó utilizar al personal de seguridad de la Asamblea Legislativa para retirar a uno de sus asesores de comunicación. El diputado anunció que presentará un recurso de amparo por lo sucedido, con el propósito de que exista un pronunciamiento sobre las actuaciones denunciadas.

La diputada Sigrid Segura, del Frente Amplio (FA), también cuestionó el desarrollo de la sesión. La legisladora afirmó que la presidencia no permitió utilizar la palabra por el orden para formular preguntas sobre el funcionamiento de la comisión y la propia audiencia.

Segura pidió que las próximas sesiones se desarrollen de acuerdo con el Reglamento de la Asamblea Legislativa. Además, sostuvo que varias de las preguntas planteadas durante la comparecencia del rector no guardaban relación directa, a su criterio, con el alcance de la moción que abrió la investigación.

La frenteamplista consideró que parte de la audiencia derivó hacia cuestionamientos políticos sobre las universidades públicas.