Rector de la UNED califica de injusta la distribución del FEES, pero rechaza que el Congreso decida el cambio

Rodrigo Arias Camacho, rector de la UNED, compareció ante la Comisión de Ingreso y Gasto del Congreso.

El rector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Rodrigo Arias Camacho, fue enfático en considerar injusta la actual distribución del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) entre las universidades públicas, aunque rechazó que una eventual redistribución se estableciera mediante una ley.

En particular, señaló que la asignación histórica no refleja la realidad actual de las instituciones. Así lo dijo este jueves durante una Comisión Especial de Control de Ingreso y Gasto Público.

“No lo considero justo (la redistribución)”, dijo tajantemente Arias en reiteradas ocasiones.

La comparecencia de Arias ocurre en el marco de una investigación impulsada por diputados oficialistas para fiscalizar el manejo de los recursos públicos asignados a las cinco universidades estatales.

Mejor redistribución y ataques a la UCR

Los diputados del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) dedicaron la mayor parte de su tiempo a consultarle a Arias si consideraba la actual distribución del FEES, así como a cuestionar a la Universidad de Costa Rica (UCR).

En todas las ocasiones, el rector de la UNED recalcó que la considera injusta y explicó que dentro del Consejo Nacional de Rectores (Conare) se trabaja en la redistribución.

“No es de ahora, sino mucho tiempo atrás, que he abogado por una mejor redistribución de los recursos del FEES. En el 2004, yo presenté un documento para pedir una mejor redistribución distinta de los recursos del FEES. Es una bandera que tiene mucho tiempo”, dijo Arias.

El jerarca detalló que en 2023, 2024, 2025 y 2026 se acordó que a la UNED le correspondiera un 20% de los nuevos recursos; es decir, no sobre el reparto total.

La diputada oficialista Marta Esquivel fue más allá y le consultó si estaría de acuerdo en que el Congreso emitiera una ley para redistribuir el FEES.

Marta Esquivel, diputada del PPSO, consultó si la redistribución se debería hacer por ley. (Asamblea Legislativa/La Nación)

Arias fue enfático: “No por ley, porque es una potestad constitucional asignada a Conare: artículo 85 (de la Constitución Política). Entonces, si hubiera una ley, estaría eventualmente violentando la autonomía universitaria”.

“Tendría que ser una reforma constitucional”, agregó la diputada Esquivel.

Ante las preguntas oficialistas, el jerarca también cuestionó las supuestas diferencias salariales entre las universidades, principalmente con la UCR.

Detalló que, aproximadamente en 2021, los rectores firmaron un acuerdo para que las casas superiores de estudios homologaran las remuneraciones.

Añadió que ha habido avances y que la Ley Marco de Empleo Público orientó el camino. Reconoció que es un proceso lento porque no se puede rebajar los salarios ya asignados y que las universidades, incluida la UCR, han avanzado en esa ruta.

En imagen (de izq. a der.), los rectores: Rodrigo Arias, UNED; María Estrada, TEC; Jorge Herrera Murillo, UNA; y Carlos Araya Leandro, UCR. En el centro de azul y negro una representante estudiantil. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Las universidades mantienen una disputa, aún sin resolver, por la distribución del FEES 2027.

El Conare había aprobado un acuerdo en ese sentido, pero fue votado negativamente por la UCR y posteriormente vetado por el Consejo Universitario de esa universidad.

‘No se puede hacer comparaciones entre universidades y carreras’

Diputados de la oposición defendieron la labor de la UNED, pero recordaron que la matrícula no es el único argumento para decidir el reparto del FEES, dado que ese fue el principal argumento oficialista para criticar la distribución actual.

“Aquí se ha intentado decir por parte de algunas diputaciones como si la distribución de la matrícula fuera el único criterio para la distribución de los recursos. Recordemos que responden a otros criterios como la cantidad de sedes, los proyectos de investigación, la acción social, la extensión docente y demás”, dijo la frenteamplista Sigrid Segura.

En consonancia con esa posición, el diputado liberacionista Victor Hidalgo dijo: “No se puede hacer comparaciones entre universidades y carreras. No puede comparar uno a un médico y a un profesional en administración. Los costos son totalmente diferentes y carreras como las que brinda la UNED abaratan los costos por la modalidad que tienen”.

Finalmente, el diputado del Frente Amplio (FA), José María Villalta, señaló que, a su criterio, los oficialistas desviaron la atención al atribuir a la distribución el único problema del FEES.