El País

Rector de la UNED califica de injusta la distribución del FEES, pero rechaza que el Congreso decida el cambio

En una comparecencia ante los diputados de Ingreso y Gasto, el rector de la UNED explicó que dentro del Consejo Nacional de Rectores se trabaja la redistribución

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Por Sebastián Sánchez
Rodrigo Arias Camacho
Rodrigo Arias Camacho, rector de la UNED, compareció ante la Comisión de Ingreso y Gasto del Congreso. (Asamblea Legislativa/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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