Rector de la UCR promete regulación estricta sobre gastos de alimentación de restaurantes: ‘Ahora hay que tener cuidado’

El rector de la UCR, Carlos Araya Leandro, defendió la legalidad de sus actuaciones.

El rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya Leandro, anunció que “regulará estrictamente” los gastos en servicios de alimentaciónde restaurantes, al tiempo que defendió la legalidad de sus actuaciones.

Así lo anunció este jueves Araya en una sesión del Consejo Universitario (CU).

La Nación publicó el 27 de febrero que la Rectoría de esa casa superior de estudios gastó más de ¢818.000 en servicios de alimentación en El Novillo Alegre. Se trata de cuatro facturas para actividades realizadas entre setiembre y noviembre del 2025 con autoridades internacionales y el expresidente Luis Guillermo Solís.

“Aunque jurídicamente es absolutamente válido (los gastos en restaurantes), aunque no se ha roto ninguna norma institucional, tenemos claro que las cosas cambiaron (...). Lo que antes era absolutamente común, ya ahora no es común; o ahora hay que tener el cuidado de que no... no el cuidado, sino tiene que no hacerse. Por eso, la regulación va a ser bastante estricta”, anunció el rector de la UCR.

Araya señaló que está pronto a emitir una resolución, que aplicará para toda la Universidad, con el fin de regular el uso de ese tipo de partidas.

“A pesar de que son acciones que tienen una clara justificación académica y que nos dé pena, pero la próxima vez que yo tenga que recibir a un rector... Tenemos la visita al rector de la Universidad Autónoma de Barcelona, que viene con una de sus vicerrectoras y el director de Asuntos Internacionales, desde ya me muero de pena de cómo vamos a atender a esas personas”, señaló Araya.

El jerarca universitario señaló que estas restricciones dificultarán realizar actividades de gran envergadura en la UCR.

El pasado lunes 3 de marzo, el CU acordó que Araya compareciera ante ese órgano. Hoy, el rector arremetió contra esa decisión.

Argumentó que el CU no tiene potestad para llamarlo a comparecer porque él es parte del mismo. Añadió que se “extralimitaron” con esa solicitud.

“Tiene la potestad de llamarle a que venga a referirse a un tema determinado, pero a comparecer no. A comparecer tiene potestad la Asamblea Legislativa y sus comisiones”, señaló Araya.

Solicitudes aprobadas

Ese mismo 3 de marzo, el CU aprobó por unanimidad una propuesta que exige a la administración presentar un informe detallado sobre las actividades académicas asociadas a los gastos en alimentación, con el fin de explicar las razones y criterios utilizados para su ejecución. El documento debe entregarse en un plazo máximo de un mes calendario.

El CU de la UCR cuestionó con dureza los gastos de Rectoría en alimentación. (UCR/Captura)

El Consejo Universitario también requirió a la Oficina de Administración Financiera (OAF) un estudio sobre las partidas vinculadas con alimentación y gastos de representación de los últimos tres años para detectar “patrones en su uso que conduzcan a la emisión de recomendaciones”. Para esa solicitud, el plazo es de tres meses.

El CU aprobó, además, crear en un máximo de cuatro meses un conjunto de lineamientos que contemplen ámbitos tanto legales como administrativos que guíen y ordenen el uso de los gastos de representación, en aras de mejorar la gobernanza y la imagen de la Universidad.

Los lineamientos deberán ser analizados por la Contraloría Universitaria de la UCR; posteriormente, deberán ser sometidos a conocimiento del CU.

¿Cuáles fueron los gastos de la Rectoría?

Visita de Luis Guillermo Solís, expresidente de la República

Esa actividad se realizó el 12 de setiembre del 2025 y el monto gastado en esa ocasión ascendió a ¢74.733. Fue cargado al presupuesto asignado a la Rectoría.

Según explicó la UCR, fue una actividad previa “para ver detalles sobre el Seminario Internacional Derechos Humanos y Crimen Organizado en América Latina: Un desafío regional y global”.

El seminario finalmente se realizó entre el 13 y 14 de noviembre.

“Este tipo de encuentros se enmarcan en el intercambio académico, análisis de coyuntura nacional y fortalecimiento del vínculo universidad-Estado (...). Para este seminario, la UCR contó con el apoyo de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (Aldhu) como contraparte”, explicó la UCR.

Visita de la rectora de la Escuela Superior Politécnica del Litoral del Ecuador

Según información universitaria, el evento se efectuó el 13 de octubre del 2025 y el gasto fue de ¢74.559. Fue cargado al presupuesto asignado a la Rectoría.

La UCR señaló que la cita formó para de la agenda de relaciones internacionales, “orientadas a fortalecer vínculos académicos, cooperación bilateral, movilidad estudiantil y eventuales convenios interinstitucionales. Se trata de un gasto de representación institucional”.

CIII Reunión Ordinaria del Consejo Ejecutivo y XXII Asamblea General Ordinaria de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe

La actividad se realizó el pasado 24 de noviembre y fue el gasto más alto de las facturas consultadas. El desembolso ascendió a ¢573.631. Fue cargado al presupuesto asignado a la Rectoría.

Según la Universidad, la cita contó con 35 personas. “El monto responde a un gasto colectivo vinculado a la organización de un evento oficial de alto nivel en el ámbito universitario regional”, señaló esa casa de estudios.

Visita de José María de la Varga, director de Polaris de la Universidad de Málaga

Según la UCR, De la Varga es director de un programa de acompañamiento y mentorización para proyectos ganadores del concurso SpinOff en esa universidad española.

La Universidad justificó que esta actividad se vincula directamente con “procesos de innovación, emprendimiento universitario y fortalecimiento de capacidades en transferencia tecnológica”.

Se realizó el 27 de noviembre anterior y se desembolsó ¢95.281. También fue cargado al presupuesto asignado a la Rectoría.

Al ser consultada por La Nación, la UCR explicó que los gastos corresponden a “atenciones oficiales vinculadas a relaciones internacionales, cooperación académica, innovación universitaria y diálogo institucional, debidamente facturadas, registradas y tramitadas bajo los administrativos ordinarios”.

Así se indicó en un documento firmado por el director ejecutivo de la Rectoría, Pablo César Marín.

Entre los platillos degustados en esas cuatro reuniones, hay carpaccio de salmón, tabla de chorizos, ensalada patagónica, ensalada capresse, lomito (bife), ensalada cesar clásica, ensalada cesar con pollo, aros de calamar, bife de chorizo, cuadril y vino Luis Cañas Crianza, entre otros productos.