Consejo Universitario de UCR pide cuentas al rector por gasto de ¢818.000 en servicios de restaurante: ‘La universidad no nació para élites’

‘La Nación’ reveló que la Rectoría de esa universidad gastó poco más de ¢818.000 en servicios de alimentación del restaurante El Novillo Alegre

Por Sebastián Sánchez
09 de junio del 2025. Rectoría de la UCR. 17:00 hrs. Entrevista con el rector de la Universidad de Costa Rica, Carlos Araya Leandro en su despacho. El catedrático fue consultado acerca de la aprobación del nuevo esquema de salarios para puestos de confianza dentro de la institución. En la foto: La entrevista se realizó en la oficina del rector. Foto: Albert Marín .
Carlos Araya Leandro es rector de la UCR desde el 2024. (Albert Marín)







Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

