Reacción de Pilar Cisneros en votación de renuncia de Brunner molestó a otros legisladores

Al cabo de tres horas de discusión sobre la renuncia del exprimer vicepresidente de la República, Stephan Brunner, 45 diputados votaron de forma unánime a favor de su dimisión para permitirle aspirar a una diputación.

Cuando se produjo la votación, la jefa de la fracción oficialista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros, estaba en su curul, con los audífonos puestos y sonriendo bastante.

Un comentario que hizo fuera de micrófonos, justo cuando se emitían los votos, molestó a tres congresistas.

Cuando terminó la votación y el presidente legislativo Rodrigo Arias declaró aceptada la renuncia de Brunner, la diputada independiente, Kattia Cambronero pidió la palabra y le lanzó un reclamo a la oficialista.

“Ya es hora de llamar al respeto a la diputada Cisneros. Yo puedo tener diferencias con muchos diputados, pero le respeto a usted y al resto lo que hablan. No puede ser que uno le escuche a una diputada decir: ‘Tanta paja que hablaron, para esto’.

“Es que aquí hay un análisis, y no podemos normalizar la falta de respeto. No hablo de la discusión, porque yo soy bastante vehemente. Si ella no está conforme con los procedimientos, que renuncie, ya de por sí sabe cómo es el procedimiento. Que se vaya de la Asamblea, si no quiere escuchar una discusión y le sigue faltando el respeto a las personas”, dijo Cambronero.

A la independiente la secundaron Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), y la también independiente Cynthia Córdoba. Sin embargo, la versión de la oficialista sobre lo que ella comentó es diferente.

Consultada por La Nación, la oficialista aseguró que ella estaba hablando con sus compañeros y dijo: “Tanta cosa para votar algo que pudimos hacer en cinco minutos”.

“Eso causó la furia de la oposición que, dicho sea de paso, les encanta orejear conversaciones ajeas y privadas”, respondió Cisneros.

En respuesta a Kattia Cambronero, la oficialista Ada Acuña aseguró que los congresistas de la oposición le faltan el respeto a Cisneros todo el tiempo y se ponen de acuerdo para hablar mal de ella.

“Es un relajo, ya es suficiente, que dejen de tomar a la diputada Pilar Cisneros que es la persona más respetuosa que yo conozco en este plenario”, dijo Acuña.

En ese momento, se oyeron una serie de comentarios fuera de micrófonos de diputados reaccionando al comentario de Ada Acuña, quien agregó que todos tienen derecho de hacer comentarios cuando están en sus respectivas curules.

“Si cualquiera de nosotros hacemos comentarios, como Dinorah Barquero, cuando habla e insulta, ahí sí tenemos que quedarnos callados y ninguno habla. Esto pasa todos los días y uno debe tener mucha paz y mucha fortaleza interior para tener la tranquilidad de hablar. Lo que pasa todos los días es para afectar la imagen de Pilar Cisneros”, continuó Acuña.

En respuesta, la liberacionista Barquero alegó que ella es respetuosa para quien merece respeto, pero no para quien violenta a otros permanentemente.

“Es muy importante entender que no se puede engañar a la ciudadanía. Si hay alguien que grita, vocifera, insulta e irrespeta, se llama Pilar Cisneros”, alegó la verdiblanca.

Barquero recordó episodios en que congresistas han reclamado por el trato que ha dado Cisneros a funcionarios del Congreso.

Ante la situación, Rodrigo Arias de inmediato levantó la sesión.