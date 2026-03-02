¿Quiere Rudolf Lücke seguir al frente de Hacienda en el gobierno de Laura Fernández? Esto dijo el ministro

26/02/2026 San José. Rudolf Lücke, ministro de Hacienda habló con La Nación de varios temas, especialmente acerca de la posibilidad de la entrega adelantada del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) que se discute en la Asamblea Legislativa. Foto: Rafael Pacheco Granados

En medio de la transición hacia la próxima administración, el ministro de Hacienda, Rudolf Lücke Bolaños, evitó definirse sobre un eventual interés en continuar en el cargo, aun cuando la consulta le fue reiterada en varias ocasiones durante una conversación con La Nación.

Consultado directamente sobre su eventual permanencia en el Poder Ejecutivo, el jerarca insistió en que su prioridad no es la continuidad personal, sino la de la política fiscal que se ha mantenido bajo la administración del presidente Rodrigo Chaves.

“Ha sido una labor muy, muy ardua de este gobierno, el trabajo de don Nogui Acosta (anterior ministro de Hacienda) fue impecable. Entonces, más que el nombre, lo importante es continuar con los buenos logros que ha tenido esta administración”, afirmó.

Ante una nueva repregunta sobre si le gustaría ser el encargado de dar continuidad a esa vía marcada, Lücke reiteró que se trata de una decisión que corresponde a la presidenta electa y que tiene un componente político.

“Esa es una decisión más política y de doña Laura (Fernández). Yo soy más técnico que político. Si ella me dice que continúe, habría que conversarlo, pero lo que quiero es que continúe la senda de sostenibilidad fiscal y los proyectos que se han venido impulsando”, señaló.

Incluso después de que se le insistiera nuevamente, esta vez sobre si aceptaría continuar en la cartera en caso de que Fernández le ofreciera el cargo, el ministro evitó confirmar un interés directo y volvió a centrar su respuesta en la continuidad de los resultados fiscales.

“Mi posición es que, si soy yo o es alguien más, lo importante es que quien esté en esta silla continúe con estos buenos resultados”, subrayó.

Lücke asumió el Ministerio de Hacienda el 1.º de agosto del 2025, tras la renuncia de Acosta, quien dejó el cargo para aspirar a una diputación con el partido chavista Pueblo Soberano (PPSO) y será parte de los 31 diputados oficialistas a partir del 1.º de mayo, además de haber sido anunciado como futuro jefe de fracción del gobierno.

Antes de llegar al despacho ministerial, Lücke ingresó al Ministerio de Hacienda en mayo del 2022 como director general de Hacienda. Luego, el 4 de setiembre del 2024, asumió el Viceministerio de Ingresos en sustitución de Priscilla Zamora, quien había renunciado casi cuatro meses antes.

Es economista, cuenta con una maestría en Banca y Mercado de Capitales de la Universidad de Costa Rica (UCR) y es gestor certificado de portafolios de inversión.