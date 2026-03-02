Política

¿Quiere Rudolf Lücke seguir al frente de Hacienda en el gobierno de Laura Fernández? Esto dijo el ministro

En una entrevista con ‘La Nación’, el titular de Hacienda se refirió a la posibilidad de continuar en el cargo bajo la nueva administración

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga
Rudolf Lücke, ministro de Hacienda
26/02/2026 San José. Rudolf Lücke, ministro de Hacienda habló con La Nación de varios temas, especialmente acerca de la posibilidad de la entrega adelantada del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) que se discute en la Asamblea Legislativa. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Rudolf LückeMinisterio de HaciendaCambio de GobiernoLaura Fernández
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.