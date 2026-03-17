¿Qué pasó con los dos detenidos por amenazas contra Rodrigo Chaves y Laura Fernández? Fiscalía responde

A una semana de la detención de un hombre de apellido Trejos y una mujer de apellido Gamboa, por presuntas amenazas contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y la presidenta electa, Laura Fernández, el Ministerio Público confirmó que ambos permanecen bajo investigación y con medidas cautelares definidas.

En el caso de Gamboa, detenida el pasado miércoles 11 de marzo, la Fiscalía de Osa la investiga por el presunto delito de amenaza a funcionario público.

A solicitud de la Fiscalía, el Juzgado Penal de la zona le impuso dos medidas cautelares:

Prohibición de acercarse a menos de un kilómetro de Casa Presidencial

Abstenerse de amenazar al mandatario.

La investigación inició a principios de febrero de 2026, tras recibir información confidencial sobre mensajes violentos publicados en la red social X (antes Twitter).

Gamboa fue detenida en su vivienda en Osa, Puntarenas. (OIJ/OIJ)

En una de las publicaciones, realizada el lunes 9 de marzo, Gamboa habría escrito: “Urge un francotirador”, al compartir fotografías del mandatario durante la entrega del Premio Tikvá en el Centro Israelita Sionista de Costa Rica.

Durante el operativo de captura, las autoridades judiciales decomisaron una computadora, un teléfono celular y dispositivos USB, que ya forman parte de la evidencia dentro de la causa.

El caso de Trejos

Por otra parte, en el caso de Trejos, detenido el lunes 9 de marzo, la Fiscalía de Heredia confirmó que está siendo investigado por el presunto delito de amenazas agravadas bajo el expediente 26-006299-0042-PE.

Como parte de las diligencias, se ordenó una valoración médica forense al imputado. El avance del proceso penal dependerá del resultado de dicha pericia.

Además, se confirmó que el sospechoso permanece detenido actualmente por un asunto relacionado con pensión alimentaria.

La investigación se originó por la difusión de videos con insultos y advertencias contra Chaves y Fernández. Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), este material comenzó a circular el 6 de marzo.

Un hombre interrumpió transmisión en vivo y lanzó insultos contra el presidente Rodrigo Chaves

En uno de los fragmentos, se observa a un periodista de Repretel —quien cubría el juicio por el femicidio de Nadia Peraza— siendo interrumpido por un hombre que lanza improperios contra el presidente.

Ambos casos se mantienen en la etapa preparatoria, según confirmó el Ministerio Público.