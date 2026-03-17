Política

¿Qué pasó con los dos detenidos por amenazas contra Rodrigo Chaves y Laura Fernández? Fiscalía responde

La Fiscalía dictó medidas cautelares en uno de los casos.

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Por Yucsiany Salazar

A una semana de la detención de un hombre de apellido Trejos y una mujer de apellido Gamboa, por presuntas amenazas contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y la presidenta electa, Laura Fernández, el Ministerio Público confirmó que ambos permanecen bajo investigación y con medidas cautelares definidas.








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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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