¿Qué pasa si estoy en la fila para votar y son las 6 p. m.? Esto dice el TSE

A pocas horas del cierre de las urnas, las largas filas y las presas en las calles son los protagonistas de la tarde.

Los votantes empezaron a abarrotar, después del mediodía de este domingo, las escuelas y colegios habilitados por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para ejercer el sufragio. De hecho, en varias partes de la Gran Área Metropolitana (GAM), las personas tardan hasta 40 minutos en fila.

Pero, ¿qué pasa si un votante está en la fila y son las 6 p. m.?

Eugenia Zamora, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), indicó la tarde de este domingo que las juntas receptoras de votos cierran a las 6 p. m. Añadió que las personas que se encuentren en fila a esa hora no podrán emitir el sufragio; solo podrán hacerlo quienes ya estén dentro del recinto donde se emite el voto.

“La legislación costarricense exige que las juntas receptoras de votos sean cerradas a las 6 p. m. Únicamente deberán permitir a los y las electoras que estén dentro del recinto de votación que completen el proceso, pero si algunas personas están en la fila, no podrán ingresar a partir de las 6 p. m. “, añadió Zamora.

La explicación de la magistrada electoral toma relevancia por la gran cantidad de personas que empezaron a llegar a los centros de votación la tarde de este día.

Centros de votación presentan largas filas en horas de la tarde

Yariela Méndez votó en la Escuela Carlos Sanabria Rojas, en Pavas, y tardó 40 minutos haciendo fila. “Es la primera vez que tardo tanto. Usualmente (en otras elecciones), uno llegaba y había dos o tres personas adelanta, y se votaba más rápido. Hoy nos tocó un día muy diferente ”, comentó la joven.

Sianny Carmona también ejerció su derecho de elección en el mismo centro educativo. “La gente que vino muy tardito, sí hubo mucha filita. Quien vino temprano no tuvo problema, pero después de almuerzo por la tarde sí se hizo más fila”, recalcó.

En diferentes partes de la GAM, las personas empezaron a reseñar en sus redes sociales que tuvieron que esperar entre 30 minutos y hasta 40 minutos para poder ejercer el sufragio. Esta situación se presentó en el Liceo Manuel Benavides y el Colegio Samuel Sáenz, ambos en Heredia.

Incluso en los recintos se tuvo que coordinar el flujo de ingreso y salida de votantes, dadas las filas en las diferentes mesas habilitadas.

La jornada de este domingo ha estado marcada por una fuerte afluencia de electores en los centros de votación en San José, Heredia y en ciudades en el extranjero.

En el Liceo de Costa Rica la fila era numerosa. Al ser las 11 a. m., un tercio del padrón se había presentado a votar; conforme avanzó la jornada el número fue incrementando.

En el liceo de Costa Rica la fila se encuentra larga con movimiento constante. (La Nación/La Nación)

Largas filas para votar en la escuela Abraham Lincoln en Alajuelita. (La Nación/La Nación)

En Guadalupe, los electores abarrotaron el espacio de la escuela Napoleón Quesada. Había filas de hasta 70 personas con una espera de 40 minutos para votar.

El congestionamiento en ese centro de votación incrementó debido a que los simpatizantes del oficialismo se quedaron esperando que el presidente Rodrigo Chaves llegara a sufragar.

El liceo de Moravia esta repleto mientras que la presa de carros llegaba a unos 600 metros de largo. (La Nación/La Nación)

Liceo Mauro Fernández En Tibas

Según electores en Londres, Reino Unido, tardaron hasta tres horas en fila para votar, mientras que en el país.

Según el Tribunal Supremo de Elecciones, el porcentaje de abstencionismo de las elecciones de 2022 alcanzó alrededor del 40% en primera ronda.

El cierre de las urnas es a las 6 p. m. de este domingo. Los primeros resultados los dará el Tribunal Supremo de las Elecciones (TSE) alrededor de las 8:45 p. m.