¿Qué dicen los diferentes planes de gobierno sobre acciones en salud? Esto arroja análisis de la UCR

La Escuela de Salud Pública de la UCR analizó las políticas de salud de los planes de gobierno de cara a las Elecciones 2026.

¿Qué proponen los diferentes candidatos a las Elecciones 2026 para mejorar la salud de los costarricenses?

La Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica (UCR), por medio del Observatorio de la Salud Pública, analizó los 20 planes de gobierno de las candidaturas y los presentó en el evento ¿Hacia dónde va la política de salud en 2026?

“Queremos ver qué tantas coincidencias hay entre las propuestas partidarias con los temas que la población considera necesarios”, dijo Francisco Oviedo Gómez, uno de los investigadores.

¿Cuáles temas de salud tocan los planes de gobierno?

La primera fase del análisis consistió en ver cuántas coincidencias hay entre los planes de gobierno. Oviedo mencionó que hay muchas similitudes.

“No hay una polarización tan marcada como la vista en otros temas. Hay coincidencia de que salud es un tema prioritario y no queda relegado a un segundo o tercer plano”, manifestó el investigador.

Hay seis temas recurrentes en al menos 12 de los planes de gobierno:

Listas de espera . Son mencionadas por 16 partidos políticos.

. Son mencionadas por 16 partidos políticos. Gobernanza de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), su fortalecimiento y reforma. Incluido en 15 planes.

Sostenibilidad financiera del sistema de salud. 14 planes de gobierno lo incluyen.

Digitalización. Tomada en cuenta por 13 partidos.

Atención primaria como estrategia para resolver problemas mayores. Mencionada por 12 partidos.

Recursos humanos. Está en los planes de gobierno de 12 partidos.

El estudio también analizó demandas de sindicatos, colegios profesionales, cámaras empresariales y grupos de la sociedad civil y encontró estos mismos temas de interés.

“Esta homogeneización de temas nos dice que los grupos técnicos que asesoran a los candidatos tienen una visión muy parecida, y que la institucionalidad costarricense ha logrado identificar estos temas”, expresó María del Rocío Sáenz Madrigal, expresidenta de la CCSS y exministra de Salud, quien fue invitada como comentarista a la exposición del estudio.

Sáenz recordó que los planes de gobierno son un requisito que pide el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), pero el contenido es responsabilidad de cada candidatura.

¿Qué se dice de estos temas? Oviedo indicó que lo más común es encontrar en los planes referencias sobre la gestión de la capacidad instalada.

“Muchos partidos asumen que tenemos los recursos que necesitamos: está la CCSS, el Ministerio de Salud, hay profesionales, pero no somos ni eficientes ni eficaces. Justo ahí aparece el tema de la digitalización”, destacó Oviedo.

Cuando se habla de recursos humanos, se habla de la escasez institucional de especialistas. Se percibe que el país sí tiene la cantidad necesaria, pero salieron de la seguridad social.

Se propone la habilitación de tiempos extraordinarios, la llegada de médicos del extranjero, y la compra regulada de servicios privados.

¿Cuáles soluciones proponen los partidos a los problemas de salud?

La atención primaria en salud en los Ebáis, fue mencionada por ocho planes de gobierno. (JOHN DURAN/La Nación)

Se encontraron dos enfoques principales que coexisten: la gestión coyuntural de la crisis y reformas estructurales del sistema de salud.

La propuesta es más reactiva en lo inmediato es trabajar con lo que se tiene.

“Antes de ir a buscar afuera, veamos lo que tenemos”, resumió Oviedo.

En el primer enfoque estas son algunas propuestas:

Ampliar horarios quirúrgicos y de consultas.

Jornadas extraordinarias.

Contratación excepcional y temporal del personal.

Compra regulada de servicios privados.

Optimización administrativa y digitalización.

En el enfoque de reformas más estructurales, se vieron estos temas:

Inversión sostenida en infraestructura pública.

Formación y estabilidad del recurso humano.

Reorganización territorial del modelo de atención.

Fortalecimiento de la CCSS.

Cambios en gobernanza y financiamiento.

En varios de estos casos se detectaron temas con ambigüedad en las propuestas.

“Las propuestas que dicen mucho, pero no dicen nada. Varios partidos dicen que son temas prioritarios, pero no hablan de cómo se abordarán”, manifestó el investigador.

Sáenz indicó que un buen diagnóstico es necesario para un buen tratamiento, pero muchas veces ese tratamiento no brinda los beneficios esperados.

“Hay una adecuada valoración de los problemas, pero la salud es tan compleja, desde lo comunitario a lo altamente especializado, desde el agua potable y la diversión hasta un trasplante. Esa complejidad no la veo”, apuntó la exministra.

Los vacíos en programas de salud

El análisis vio las carencias de programas de salud. A esto lo llamaron “brechas y silencios”.

En los silencios, Oviedo mencionó que hay temas sobre los se prefiere no hablar.

Por ejemplo, hubo varios asuntos mencionados por diferentes grupos (sindicatos, colegios profesionales, centros privados y otras organizaciones) que no fueron tomados en cuenta:

Autonomía política y técnica de la CCSS.

Condiciones laborales del personal de salud.

Gobernanza técnica.

Determinantes sociales de la salud.

Salud ambiental y agua.

Pobreza y exclusión social.

“Las promesas cumplen parcialmente con las demandas sociales”, expuso Oviedo.

Sáenz especificó: “aquí no se habla tanto de salud, se habla de operatividad de la CCSS. El resto: alimentación, ambiente y otros, se tienen que bucear en otros departamentos del programa”.

Álvaro Salas Chaves, expresidente ejecutivo y exdirectivo de la CCSS, destacó que no encontró un solo plan de gobierno que hablara de la rectoría del Ministerio de Salud.

Salas tampoco vio menciones de adolescentes, o de la universalidad del sistema de salud, la solidaridad o la equidad.

El análisis también vio qué partidos no mencionaron temas clave en sus planes de gobierno. Estos fueron los resultados:

Ausencia de propuestas específicas para listas de espera: Esperanza y Libertad, Integración Nacional (PIN), Justicia Social Costarricense, Nueva Generación, Nueva República, Pueblo Soberano, Unidos Podemos y Unión Democrática Costarricense.

Ausencia de menciones de proyectos de fortalecimiento de la CCSS: Esperanza y Libertad, PIN, Justicia Social Costarricense, Nueva Generación, Nueva República, Pueblo Soberano, Unidos Podemos y Unión Democrática Costarricense.

Ausencia de menciones de sostenibilidad financiera: Esperanza y Libertad, PIN, Justicia Social Costarricense, Nueva Generación, Nueva República, Pueblo Soberano, Unidos Podemos y Unión Democrática Costarricense.

Ausencia de menciones de digitalización y salud digital: Partido de la Clase Trabajadora, Esperanza y Libertad, PIN, Justicia Social Costarricense, Nueva Generación, Pueblo Soberano, Unidos Podemos y Unión Democrática Costarricense.

Ausencia de menciones de atención primaria en salud: Esperanza y Libertad, PIN, Justicia Social Costarricense, Nueva Generación, Nueva República, Pueblo Soberano, Unidos Podemos y Unión Democrática Costarricense.

Ausencia de menciones sobre recursos humanos en salud: Esperanza y Libertad, PIN, Justicia Social Costarricense, Nueva Generación, Nueva República, Pueblo Soberano, Unidos Podemos y Unión Democrática Costarricense.

El documento señala que solo tres partidos hablan de derechos sexuales y reproductivos: Frente Amplio, Justicia Social Costarricense y la Coalición Agenda Ciudadana.