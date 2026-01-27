Política

Proyecto de ley para reducir listas de espera en la CCSS genera protesta de médicos y estudiantes en el Congreso

Presidente de Sindicato de Médicos Especialistas aseguró que el proyecto no reduciría las listas de espera, sino que más bien pueden “empeorarlas”.

Por Sebastián Sánchez
Médicos especialistas muestran su descontento con la iniciativa de Carballo.
Médicos especialistas muestran su descontento con la iniciativa de Carballo. (Cortesía/Cortesía)







Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

