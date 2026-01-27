Proyecto de ley para reducir listas de espera en la CCSS genera protesta de médicos y estudiantes en el Congreso

El proyecto de ley 24.015 para el Fortalecimiento de la Salud Pública, impulsado por la diputada María Marta Carballo, no resolvería las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y, por el contrario, podría agravarlas al desincentivar la formación de médicos especialistas, advirtió este martes Mario Alberto Quesada, presidente del Sindicato de Médicos Especialistas (Siname).

La iniciativa, presentada por Carballo —legisladora del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)— junto con otros diputados de su fracción, ha sido defendida por la proponente como una herramienta para reducir las listas de espera en la CCSS. Sin embargo, médicos especialistas y estudiantes de medicina discrepan de esa visión y cuestionan que el proyecto tenga el efecto esperado.

El proyecto plantea crear un marco regulatorio que permita al Ministerio de Salud declarar la escasez de médicos especialistas en el país y autorizar su contratación por un plazo determinado.

Estudiantes y médicos asistieron a la Asamblea Legislativa para manifestarse en contra de la iniciativa. Este lunes 26 de enero no pudieron ingresar al Plenario; sin embargo, durante la discusión de este martes permanecieron en la barra del público mostrando su oposición.

La iniciativa fue convocada en sesiones extraordinarias por el presidente Rodrigo Chaves, pero estas concluyen el próximo viernes 30 de enero.

Críticas

Quesada aseguró que el proyecto no reduciría las listas de espera, sino que más bien pueden “empeorarlas”.

El presidente del Siname explicó que las listas de espera en la CCSS son “procesos multifactoriales” y no pueden explicarse únicamente por la falta de especialistas. Indicó que el déficit que enfrenta la CCSS “no es que lo tenga el país”, ya que “los especialistas no desaparecieron del país, (sino que) están ahí”.

Quesada atribuyó parte del problema a la pandemia, que “mermó la formación de médicos especialistas por dos años”, así como a la aplicación de la Ley de Empleo Público, que provocó que “cientos de médicos salieran por las malas condiciones laborales y pésima gestión administrativa en la institución (CCSS)”.

También señaló la suspensión del portafolio de inversiones de la CCSS y la falta de infraestructura hospitalaria. “Aunque yo trajera en este momento mil especialistas, no tenemos capacidad instalada suficiente para hacerla”, afirmó.

Añadió que hospitales como Heredia, Cartago, Limón y el San Juan de Dios “ya están pidiendo infraestructura y no se les está dando”.

Quesada cuestionó que el proyecto establezca que los egresados de especialidades médicas tengan que cumplir siete años de retribución adicional al servicio social.

Rechazó que los residentes tengan una deuda con el Estado. “Primero que todo, son trabajadores de la Caja”, y además “ellos les pagan a sus respectivas universidades”.

Detalló que en la Universidad de Costa Rica cada residente paga “aproximadamente unos ₡800.000 por semestre”; mientras en universidades pagan alrededor de ₡5 millones por ciclo.

El presidente del Siname agregó que de tener que cumplir que ese período, por ejemplo, en algunas especialidades médicas, se concluiría el proceso a los 40 años o más.

Durante los siete años de retribución, “los títulos que legalmente han sido emitidos por las universidades respectivas no van a ser reconocidos por el Colegio de Médicos y Cirujanos”, por lo que “fuera de la institución (CCSS) no pueden ni siquiera anunciarse como especialistas”.

El médico también criticó que el proyecto otorgue condiciones distintas a profesionales formados fuera del país.

“El proyecto dice prácticamente que si vos venís del extranjero no tenés que hacer retribución, podés ingresar a trabajar inmediatamente y si te da la gana podés renunciar a los seis meses y trabajar en lo privado”, criticó.

A su juicio, esto coloca en desventaja a los médicos costarricenses y advirtió: “Se acabaron las especialidades médicas en el país (...) Eso va a ser peor”, concluyó.

Carballo defiende su proyecto

La diputada proponente del proyecto defendió su iniciativa: “Lo que busca más formación de médicos especialistas para poder impactar las listas de espera”.

Carballo explicó, que entre otras medidas, modifica el contrato de retribución: “Hoy los médicos especialistas se forman en la Caja y después pueden irse al sector privado sin retribuirlo a la institución su formación, pagando una suma muy pequeña”, aseguró la diputada.

La legisladora acusó al Frente Amplio (FA) y al Partido Liberación Nacional (PLN) de “bloquear” el proyecto de ley.

En días pasados, el PUSC reprochó que Sofía Guillén (del FA) presentó 173 mociones, mientras Monserrat Ruiz (PLN) interpuso 79 mociones de reiteración, las cuales deben ser conocidas y votadas una a una en el plenario legislativo.