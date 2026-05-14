Política

¿Qué dice el decreto firmado por Laura Fernández sobre el descuento de la pena? Vea el texto íntegro

El decreto no cambió el año carcelario, pese a lo dicho por Laura Fernández. Estas son las modificaciones

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Por Sebastián Sánchez
Decreto de Laura Fernández sobre beneficios carcelarios fue publicado en 'La Gaceta'. (Carlos González Carballo)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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