Política

PUSC ofrece apoyo al nuevo gobierno para reforzar controles antidrogas: ‘que Europol esté destacada en Puerto Moín’

Juan Carlos Hidalgo, excandidato presidencial socialcristiano, hizo público el ofrecimiento

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Por Lucía Astorga
PUSC, conferencia de prensa sobre agenda legislativa y hoja de ruta
El ofrecimiento al gobierno de Laura Fernández fue hecho durante una conferencia de prensa encabezada por Juan Carlos Hidalgo, excandidato presidencial del PUSC, y Abril Gordienko, diputada electa rojiazul. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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