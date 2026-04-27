PUSC ofrece apoyo al nuevo gobierno para reforzar controles antidrogas: ‘que Europol esté destacada en Puerto Moín’

El ofrecimiento al gobierno de Laura Fernández fue hecho durante una conferencia de prensa encabezada por Juan Carlos Hidalgo, excandidato presidencial del PUSC, y Abril Gordienko, diputada electa rojiazul.

El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) ofreció apoyo al gobierno de la presidenta electa, Laura Fernández, para reforzar la detección de droga en exportaciones hacia Europa, con una propuesta concreta: facilitar un acuerdo que permita la presencia de Europol en el puerto de Moín.

En concreto los rojiazules propusieron facilitar contactos con el Partido Popular Europeo (PPE) —la principal fuerza política en el Parlamento Europeo— con el fin de establecer un convenio de cooperación policial.

El ofrecimiento fue hecho público por el excandidato presidencial socialcristiano, Juan Carlos Hidalgo, quien recordó que esa fue una de las principales propuestas que impulsó en la campaña presidencial, en la que Fernández resultó ganadora.

El ministro de Seguridad Publica Mario Zamora reaccionó al ofrecimiento del PUSC con sorpresa.

“Nos resulta sorpresivo que el Partido Unidad Social Cristiana ofrezca su intervención para lograr el apoyo europeo en favor de Costa Rica y mejorar la presencia de policía internacional en el puerto de APM Terminals. Resulta sorprendente porque en 2024 estuvimos en la sede de Interpol en La Haya justamente suscribiendo un acuerdo de cooperación entre Europa y Costa Rica para mejorar la lucha contra el narcotráfico”, aseguró Zamora en un video del hecho por el Ministerio.

Eliminar el atractivo

Hidalgo sostuvo que el objetivo es cerrar las puertas a que Costa Rica sea utilizada por las redes criminales internacionales para trasladar sus cargas ilegales hacia el Viejo Continente.

“En campaña insistimos en repetidas ocasiones, en que la única manera que nosotros podemos cortar de raíz la influencia del narcotráfico en Costa Rica es eliminando el enorme atractivo que el país tiene para las redes criminales transnacionales, como uno de los principales puntos de exportación de cocaína hacia Europa”, argumentó.

El exaspirante presidencial también cuestionó la efectividad de los controles actuales en los puertos, al señalar que continúan registrándose decomisos de droga vinculados a exportaciones originadas en el país.

Como ejemplo, mencionó el hallazgo de 800 kilos de cocaína en Lituania a inicios de abril, ocultos en cargamentos de chatarra y aires acondicionados provenientes de Costa Rica y Panamá, según reportaron medios europeos.

A su juicio, este tipo de casos evidencia fallas en los sistemas de inspección, lo que refuerza la necesidad de avanzar en mecanismos de cooperación internacional para fortalecer el control sobre las exportaciones hacia Europa. “Los escáneres no están funcionando”, subrayó.

¿En qué consiste la propuesta?

Según el planteamiento del PUSC, los controles no solo tendrían un impacto en seguridad, sino también en la competitividad del país, al reducir la posibilidad de que mercancías legales sean utilizadas como vehículo para el tráfico de drogas hacia Europa.

Además de la vigilancia específica en puertos como Moín, la propuesta contempla una cooperación más amplia con la Unión Europea, que podría incluir transferencia de tecnología, capacitación de cuerpos policiales y asistencia técnica en áreas clave como el combate al crimen organizado, la ciberseguridad y la modernización de procesos de control.

La iniciativa también se alinearía con una estrategia de política exterior orientada a profundizar las relaciones con la Unión Europea y sus Estados miembros.