Política

PUSC fija líneas rojas al gobierno de Laura Fernández: estos son sus temas innegociables

Juan Carlos Hidalgo, excandidato presidencial del PUSC, trazó la hoja de ruta de la agrupación frente al Ejecutivo entrante, con advertencias claras sobre su margen de apoyo

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Por Lucía Astorga
PUSC, conferencia de prensa sobre agenda legislativa y hoja de ruta
Juan Carlos Hidalgo, excandidato presidencial del PUSC, y Abril Gordienko, diputada electa, encabezaron conferencia de prensa que detalló la hoja de ruta para la agrupación rojiazul. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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