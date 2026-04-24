PUSC fija líneas rojas al gobierno de Laura Fernández: estos son sus temas innegociables

Juan Carlos Hidalgo, excandidato presidencial del PUSC, y Abril Gordienko, diputada electa, encabezaron conferencia de prensa que detalló la hoja de ruta para la agrupación rojiazul.

El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) fijó este jueves sus líneas rojas frente al gobierno entrante de Laura Fernández y dejó claro en cuáles temas no dará margen de negociación: nuevos impuestos, endeudamiento externo sin control legislativo y eventuales retrocesos en su agenda económica.

El excandidato presidencial socialcristiano, Juan Carlos Hidalgo, fue el encargado de trazar esos límites al advertir que, si bien el partido mantendrá una oposición “constructiva”, habrá asuntos en los que la postura será de rechazo frontal.

“Hay temas en los cuales vamos a seguir siendo una oposición constructiva”, señaló, al insistir en que el PUSC ha acompañado históricamente a distintos gobiernos cuando considera que las medidas son positivas para el país. Sin embargo, dejó claro que ese respaldo no será automático.

“Aquellas cosas que el Gobierno impulse y que coincidan con nuestro plan de gobierno van a tener el apoyo de la Unidad Social Cristiana”, explicó.

Pero más allá de esa apertura, Hidalgo centró su mensaje en los límites que el partido no está dispuesto a cruzar durante el próximo cuatrienio.

PUSC le marcó sus líneas rojas al futuro gobierno de Laura Fernández

No a nuevos impuestos

El primero de ellos es la política fiscal. El dirigente fue categórico en advertir que el PUSC se opondrá “rotundamente” a cualquier intento de aumentar impuestos o elevar la carga tributaria.

“Vamos a tener una oposición rotunda en los próximos cuatro años a cualquier intento por aumentar impuestos”, afirmó.

Aunque la presidenta electa prometió en campaña que no impulsará nuevos tributos, Hidalgo puso en duda que esa promesa se sostenga en el tiempo, al señalar el papel que jugará el diputado electo Nogui Acosta dentro del oficialismo, tras haber promovido nuevas cargas fiscales durante su gestión como ministro de Hacienda.

“No nos extrañaría que, con el deterioro de las finanzas públicas en los últimos años, veamos intentos por aprobar nuevos impuestos”, advirtió.

No darán carta blanca a endeudamiento

Una segunda línea roja tiene que ver con el endeudamiento externo. Hidalgo adelantó que su partido se opondrá a eliminar el requisito de aprobación legislativa para la contratación de créditos internacionales, una iniciativa que ha sido impulsada desde el oficialismo.

El exaspirante presidencial alertó que la deuda externa ha crecido un 47% desde 2021 y cuestionó que ese aumento esté teniendo efectos directos sobre el tipo de cambio, debido a la entrada de dólares al país.

Según dijo, este fenómeno ha generado “distorsiones” y efectos negativos en distintos sectores de la economía, por lo que insistió en que es necesario poner límites.

“Es evidente que hay que poner una pausa a tanto endeudamiento externo y buscar otros mecanismos de financiamiento”, sostuvo.

En esa línea, planteó como alternativa el uso de fondos de pensiones para financiar obra pública, con el fin de reducir la dependencia de créditos internacionales.

Cambio de postura sobre créditos

Consultado por La Nación sobre si la Asamblea Legislativa saliente se equivocó al aprobar la mayoría de los créditos internacionales tramitados por el Poder Ejecutivo, Hidalgo reconoció que hubo un contexto inicial que justificaba ese respaldo, pero consideró que la situación cambió.

Según explicó, al inicio se buscó equilibrar la urgencia de financiar obra pública —como la Ruta 1— con los riesgos del endeudamiento. “Había que tener un balance entre la urgencia por construir obra pública y los efectos del aumento del endeudamiento externo”, indicó.

No obstante, sostuvo que ese margen ya se agotó. “Creo que en un principio había que darle el beneficio de la duda, pero a estas alturas es evidente que hay que poner una pausa a tanto endeudamiento externo”, afirmó.

“Vamos a cambiar un poco la marcha en estos cuatro años en nuestra actitud hacia tanto empréstito y crédito externo”, adelantó.

Apoyo condicionado: energía y competitividad

El tercer eje en el que el PUSC fijó posición es su agenda económica. Hidalgo aseguró que el partido impulsará activamente medidas orientadas a la competitividad y la generación de empleo, y respaldará aquellas iniciativas del Ejecutivo que coincidan con ese enfoque.

Entre ellas, destacó la apertura del mercado eléctrico, al advertir que la creciente brecha entre oferta y demanda podría derivar en una crisis energética si no se toman decisiones de fondo.

Por ello, adelantó que el PUSC apoyará “de manera firme” reformas orientadas a la armonización de ese mercado.

Las declaraciones se dieron en una conferencia de prensa en la que Hidalgo estuvo acompañado por la diputada electa Abril Gordienko y un grupo de figuras socialcristianas que asesorarán a la integrante de la fracción unipersonal del PUSC, durante el próximo periodo.

En ese espacio, el excandidato también defendió la coherencia de su partido entre lo planteado en campaña y su rol en la Asamblea Legislativa.

“No somos ese tipo de oposición que propone algo en campaña y luego se opone a esas mismas cosas desde la oposición”, afirmó.