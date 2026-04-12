Pueblo Soberano toma el control de la Asociación de Alcaldes

En octubre, la entonces candidata presidencial del PPSO, Laura Fernández, se reunió con un grupo de alcaldes que dejaron sus agrupaciones para alinearse al movimiento chavista.

La Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) escogió a tres alcaldes y un intendente municipal, que dieron su adhesión al oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), para conformar la nueva Junta Directiva en el período 2026-2028.

Las autoridades municipales afines al gobierno ocuparán los cargos de presidente, vicepresidenta, vocal 4 y fiscal de ANAI.

El alcalde de San Carlos, Juan Diego González Picado, quien dio su adhesión al chavismo en noviembre del año pasado, fue elegido presidente de ANAI.

El Alcalde de San Carlos, Juan Diego González Picado fue electo presidente de ANAI. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Como vicepresidenta fue electa María Gabriela Jiménez, alcaldesa de San Ramón, que había dado su apoyo al movimiento chavista desde mayo del año pasado.

La vocalía 4 quedó en manos de Héctor Agüero, intendente de Tucurrique. Agüero se pasó al oficialismo en setiembre pasado.

Por último, Margoth Mora, alcaldesa de Buenos Aires, fue escogida como fiscal. Mora fue la primera alcaldesa en pasarse a las filas del gobierno en agosto de 2024.

La elección pública fue realizada el pasado 10 de abril, en el marco de la Asamblea General Ordinaria de ANAI con una amplia participación de alcaldías e intendencias.

La organización destacó que se alcanzó un récord de 74 alcaldías e intendencias asociadas presentes.

‘Es necesario que estrechemos las manos con Poder Ejecutivo’

Luego de su elección unánime como presidente, Juan Diego González dijo a Trivisión: “Hoy se manda un mensaje importante de unión, de que queremos un régimen municipal fortalecido, y para que este régimen municipal le lleve mejores condiciones de vida a la gente, también es necesario que estrechemos las manos con el Poder Ejecutivo”.

González dijo no tener dudas de que la presidenta electa, Laura Fernández, “confía en los gobiernos locales, en el sector municipal, y para nosotros eso nos da una gran satisfacción”.

De esta manera quedó conformada la Junta Directiva:

Juan Diego González, alcalde de San Carlos - Presidente.

María Gabriela Jiménez, alcaldesa de San Ramón - Vicepresidenta.

Diego Miranda, alcalde de San José - Secretario.

Alfonso Jiménez, alcalde Mora - Vocal 1.

Fabiola Granados, alcaldesa de Alvarado - Tesorera.

Zeneida Chaves, alcaldesa de Belén - Vocal 2.

Héctor Agüero, intendente de Tucurrique - Vocal 4.

Andrés Vargas, alcalde de Palmares - Vocal 3.

Marianella Ocampo, intendente de Colorado - Vocal 5.

Diego López, alcalde Moravia - Vocal 7.

Walter Céspedes, alcalde de Matina - Vocal 6.

Margoth Mora, alcaldesa de Buenos Aires - Fiscal.

Actualmente son 19 —y en aumento— los alcaldes que han decidido romper con las agrupaciones que los llevaron al poder para alinearse con el proyecto oficialista.