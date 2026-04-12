Política

Pueblo Soberano toma el control de la Asociación de Alcaldes

ANAI elige nueva directiva: alcaldes afines al Gobierno ocuparán los puestos clave

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Por Julián Navarrete Silva
En octubre, la entonces candidata presidencial del PPSO, Laura Fernández, se reunió con un grupo de alcaldes que dejaron sus agrupaciones para alinearse al movimiento chavista.
En octubre, la entonces candidata presidencial del PPSO, Laura Fernández, se reunió con un grupo de alcaldes que dejaron sus agrupaciones para alinearse al movimiento chavista. (Campaña Laura Fernández/La Nación)







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Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

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