Política

Pueblo Soberano sale en defensa del proyecto de Ley de Armonización Eléctrica

La bancada oficialista criticó a la fracción del PLN por sus argumentos sobre el proyecto

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Por Cristian Mora
El Partido Pueblo Soberano (PPSO) anunció este lunes estar a favor del proyecto de Ley de Armonización Eléctrica.
El Partido Pueblo Soberano (PPSO) anunció este lunes estar a favor del proyecto de Ley de Armonización Eléctrica. (Cristian Mora/Cristian Mora)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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