Pueblo Soberano sale en defensa del proyecto de Ley de Armonización Eléctrica

El Partido Pueblo Soberano (PPSO) anunció este lunes estar a favor del proyecto de Ley de Armonización Eléctrica.

El Partido Pueblo Soberano (PPSO) defendió este lunes el proyecto de Ley de Armonización Eléctrica.

El jefe de fracción, Nogui Acosta, indicó que los argumentos de las bancadas de oposición son “mentiras” y crítico al Partido Liberación Nacional (PLN) por estar en contra de un proyecto propuesto por exlegisladores verdiblancos.

El proyecto fue presentado por el gobierno de Rodrigo Chaves, desde octubre del 2022, y convocado en sesiones extraordinarias ​por parte de la presidenta Laura Fernández. ​

En señalamiento de Acosta surge luego de que los exlegisladores del PLN, Kattia Rivera y Luis Fernando Mendoza, respaldara en octubre de 2023 un dictamen afirmativo de mayoría.

Posteriormente, el 30 de enero de 2025, Óscar Izquierdo presentó un texto sustitutivo de “consenso”. En una carta enviada el 19 de marzo de 2025, Ricardo Sancho, presidente del PLN, solicitó a Izquierdo poner pausa al proyecto.

La mañana de este lunes, la fracción del PLN anunció que que no apoyará el proyecto actual. En su lugar, presentó una propuesta alterna llamada Ley Marco Reguladora del Sector Energético en Costa Rica, enfocada en medidas de emergencia para enfrentar la crisis energética del país y garantizar la seguridad y estabilidad del sistema eléctrico nacional.

El Frente Amplio informó, desde el jueves pasado, la guerra contra el proyecto de ley del gobierno, junto con la Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza (Fecon) y representantes de los sindicatos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), entre otros.

Por su parte, sin revelar exactamente cual será su voto al proyecto de Armonización Eléctrica con el que se busca reformar el sistema eléctrico nacional, la diputada del Partido Unidad Social Cristiana, Abril Gordienko, reveló su posición respecto a a la iniciativa que sería sometida a primer debate este martes.

Gordienko aseguró que aunque “no es un proyecto perfecto, está claro que el ICE no está volando”.

La iniciativa bajo el expediente 23.414, contempla una reforma al modelo energético actual, al crear un mercado eléctrico nacional donde entes públicos y privados podrían comprar y vender energía bajo reglas de competencia regulada.

Además redefine la función del ICE y crea un nuevo ente llamado Ecosen, que sería el encargado de coordinar la operación del sistema eléctrico nacional.

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